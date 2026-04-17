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Carlos Espá cuestiona elecciones y pide suspender a Corvetto por falta de credibilidad. (Foto: Andina)
Carlos Espá cuestiona elecciones y pide suspender a Corvetto por falta de credibilidad. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial de Sí Creo, Carlos Espá, pidió la salida del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, tras las fallas registradas en la primera vuelta electoral. En entrevista con el programa Siempre a las Ocho, el exaspirante afirmó que el titular del organismo “no tiene la credibilidad” para conducir una eventual segunda vuelta.

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