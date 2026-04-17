El excandidato presidencial de Sí Creo, Carlos Espá, pidió la salida del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, tras las fallas registradas en la primera vuelta electoral. En entrevista con el programa Siempre a las Ocho, el exaspirante afirmó que el titular del organismo “no tiene la credibilidad” para conducir una eventual segunda vuelta.

“En primer lugar, yo pienso que el señor [Piero] Corvetto tiene que dar un paso al costado. La Junta Nacional de Justicia tiene que suspenderlo, que es la salida legal que han encontrado para darle credibilidad a este proceso electoral” , señaló. Asimismo, cuestionó el manejo del proceso y consideró que las irregularidades detectadas han puesto en duda la transparencia de los comicios.

“ Ha habido serias anormalidades, esto no ha sido una elección normal. Las mesas que no se instalan a las doce del día no pueden instalarse, ha habido mesas que se han instalado hacia las dos de la tarde”, añadió.

Espá también criticó la respuesta del jefe de la ONPE ante los problemas reportados durante la jornada electoral. “Él ha sido muy arrogante, muy soberbio. Él ha ido al Congreso de la República a decir: ‘No, ha habido unos problemitas puntuales en las mesas’. No señor, ha habido serias anormalidades, esto no ha sido una elección normal” , sostuvo. En esa línea, indicó que la instalación tardía de mesas y los retrasos logísticos deben ser investigados a fondo.

Pide investigación y cuestiona a observadores

El excandidato enfatizó la necesidad de esclarecer los hechos con celeridad para determinar si existió responsabilidad penal. “En este momento tiene que investigarse lo más prontamente posible estas irregularidades, estas anormalidades para determinar si ha habido o no ha habido dolo, porque el fraude es con dolo y el dolo tiene que probarse” , afirmó.

Finalmente, Espá cuestionó el rol de los observadores internacionales y locales, como la Unión Europea y Transparencia, al considerar que adelantaron opinión sobre el proceso.

“Transparencia y la Unión Europea tienen su corazoncito y nosotros lo respetamos, pero ellos tienen que cumplir su papel y su papel es uno: observadores, no veedores, no árbitros, no están por encima de las instituciones nacionales, son observadores ”, dijo.

“ Los observadores no pueden identificarse con la ONPE ni tampoco pueden adelantar opinión ni precipitarse a decir que todo está ok, porque no está ok”, concluyó.

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