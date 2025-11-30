Fernando Vivas
Fernando Vivas

Carlos Espá sí se la cree, una crónica de Fernando Vivas
La primera sorpresa fue ver asomar su cabeza -entintada de azabache a sus 65 años- en las encuestas de intención de voto (la segunda sorpresa la dejo para más adelante). En el sondeo de Ipsos de noviembre, Carlos Espá Garcés-Alvear mantiene el mismo 2% que obtuvo en octubre. Es poco pero mucho para un outsider de la Lima que se va. Ahora bien, a diferencia de otros que no tienen nada que exhibir en su pasado, Carlos tiene una pequeña épica: condujo “Cuarto poder” durante el 2004 hasta que le dijo “no se lo permito” a Alejando Toledo, cuando este llamó airado a quejarse por un reportaje que pintaba a su partido como una fábrica de firmas falsas. Discrepancias editoriales sobre su manera de interrumpir el pataleo presidencial, lo llevaron a renunciar con la frente tiesa y en alto.

