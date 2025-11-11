El precandidato presidencial de Sí Creo, Carlos Espá, pidió a todos los actores políticos que participarán en las elecciones generales del 2026 a que “bajen el tono” de sus declaraciones y se “dejen de insultar”.
Durante un evento en Miraflores, donde los postulantes a los comicios de abril del próximo año presentaron sus propuestas para la infancia, Espá insistió en que el pueblo peruano desea un “cambio real”.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Presidente del JNE sobre falta de presupuesto: “Están en riesgo los procesos electorales si no tenemos los recursos”
Asimismo, manifestó que la ciudadanía tiene “razón para molestarse” cuando los políticos “se dicen la vela verde”, pero por lo bajo pactan utilizar el Congreso de la República como “agencia de empleos”.
“Invoco a todos los actores políticos, sobre todo a los presidentes de los partidos, a que bajen el tono, a que se dejen de insultar, a que dejen los adjetivos de lado porque el clamor del pueblo peruano es un cambio real”, expresó.
LEE MÁS: Afiliado a Fuerza Popular estuvo a cargo de Oficialía Mayor cuando retiraron cámara del Congreso para mitin de Keiko Fujimori
“Cuando el pueblo ve que estos políticos se están allí insultando y diciendo la vela verde, y por lo bajo se están apandillando para repartirse todos los privilegios, que se reparten en esta agencia de empleos que es el Congreso de la República, entonces el pueblo tiene razón para molestarse”, agregó.
En ese sentido, Carlos Espá invocó a todos los actores políticos “a bajar el tono” y los “decibeles” para evitar la violencia en el Perú en las elecciones del próximo año.
LEE MÁS: Víctor Andrés García Belaunde sobre ‘Los Niños’ de Acción Popular: “Es una factura muy dura, una mancha que queremos sacarnos”
Cabe indicar que Espá es abogado y periodista desde hace 40 años. En una entrevista con este Diario se definió como un “candidato desconocido” que plantea reformas radicales.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- José Jerí sobre prófugos de la justicia: “No voy a intervenir ni a favor ni en contra, es decisión de la policía”
- Tomás Gálvez: ¿Qué sucederá con los equipos especiales del Ministerio Público?
- José Jerí defiende gira por regiones: “Un sector minúsculo critica cualquier acción u omisión”
- José Jerí cumple un mes en la Presidencia: lo que dejan los primeros 30 días de su gestión y lo que viene para su gobierno
- Poder Judicial ordena a la JNJ que “cumpla con reponer” a Delia Espinoza como fiscal de la Nación
Contenido sugerido
Contenido GEC