Carlos Espá es el presidente del partido Sí Creo. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
Redacción EC

El precandidato presidencial de Sí Creo, , pidió a todos los actores políticos que participarán en las a que “bajen el tono” de sus declaraciones y se “dejen de insultar”.

Durante un evento en Miraflores, donde los postulantes a los comicios de abril del próximo año presentaron sus propuestas para la infancia, Espá insistió en que el pueblo peruano desea un “cambio real”.

Asimismo, manifestó que la ciudadanía tiene “razón para molestarse” cuando los políticos “se dicen la vela verde”, pero por lo bajo pactan utilizar el Congreso de la República como “agencia de empleos”.

“Invoco a todos los actores políticos, sobre todo a los presidentes de los partidos, a que bajen el tono, a que se dejen de insultar, a que dejen los adjetivos de lado porque el clamor del pueblo peruano es un cambio real”, expresó.

“Cuando el pueblo ve que estos políticos se están allí insultando y diciendo la vela verde, y por lo bajo se están apandillando para repartirse todos los privilegios, que se reparten en esta agencia de empleos que es el Congreso de la República, entonces el pueblo tiene razón para molestarse”, agregó.

En ese sentido, Carlos Espá invocó a todos los actores políticos “a bajar el tono” y los “decibeles” para evitar la violencia en el Perú en las elecciones del próximo año.

Cabe indicar que Espá es abogado y periodista desde hace 40 años. En una entrevista con este Diario se definió como un “candidato desconocido” que plantea reformas radicales.

