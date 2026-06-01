El excandidato presidencial Carlos Espá cuestionó este domingo las posiciones que promueven el voto blanco o viciado en la segunda vuelta electoral y sostuvo que esa opción terminaría beneficiando al candidato Roberto Sánchez.

Durante una entrevista en el programa Siempre a las 8 con Milagros Leiva, Espá criticó particularmente al excandidato Jorge Nieto por haber planteado dicha alternativa y consideró que se trata de una estrategia equivocada en el actual escenario político.

“Llamo a no votar blanco ni viciado porque eso es votar a favor de Roberto Sánchez. Ningún comunista o izquierdista radical en el Perú va a votar blanco o viciado; todos van a votar por Sánchez. Entonces pensar que las personas de centro van a votar viciado va a favorecer a Sánchez”, afirmó.

Según el excandidato de SíCreo, una eventual migración de votantes de centro hacia el voto blanco o viciado terminaría favoreciendo al candidato de izquierda en las urnas.

Espá también cuestionó a Jorge Nieto por considerar que los votos obtenidos en la primera vuelta le pertenecen políticamente. “Muy mal Jorge Nieto, una persona que cree que es dueño de las personas que han votado por él. Cada persona es dueña de su conciencia”, manifestó.

Asimismo, calificó como un “cálculo político” el intento de atribuirse los eventuales votos blancos o viciados que puedan registrarse en la segunda vuelta.

Cuestiona vínculo con Antauro Humala

En otro momento de la entrevista, Espá se refirió a la participación de Roberto Sánchez en el debate presidencial realizado el sábado frente a Keiko Fujimori y cuestionó los intentos del candidato de marcar distancia respecto de Antauro Humala.

El excandidato sostuvo que Sánchez no puede desconocer la cercanía que ha mantenido con el líder etnocacerista durante los últimos meses y aseguró que ambos continúan vinculados políticamente.

“Ahora quieren meter a Antauro Humala debajo de la alfombra, pero no puede desconocer que durante estos meses ha estado caminando con Antauro Humala, ha caminado con Evo Morales que representa la desastrosa política económica cuyas víctimas principales van a ser los más pobres más humildes, expresó.

“Ahora quiere desconocer a Antauro cuando hasta hace poco muy poco tiempo estaba diciendo que iba a destruir la Iglesia Católica, crear una iglesia tahuantisuyana”, agregó.

Además, advirtió que una eventual influencia de Humala en un futuro gobierno podría derivar, según dijo, en políticas económicas perjudiciales para los sectores más vulnerables del país.