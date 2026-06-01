Resumen

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Carlos Espá, excandidato presidencial del partido SíCreo, fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Carlos Espá, excandidato presidencial del partido SíCreo, fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial Carlos Espá cuestionó este domingo las posiciones que promueven el voto blanco o viciado en la segunda vuelta electoral y sostuvo que esa opción terminaría beneficiando al candidato Roberto Sánchez.

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