Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El excandidato presidencial de SíCreo, Carlos Espá, justificó su respaldo a Keiko Fujimori. (Foto: César Campos/@photo.gec)
El excandidato presidencial de SíCreo, Carlos Espá, justificó su respaldo a Keiko Fujimori. (Foto: César Campos/@photo.gec)
Por

Carlos Espá, excandidato presidencial del Partido SíCreo, anunció su decisión personal de votar por Keiko Fujimori en la próxima segunda vuelta electoral, para así evitar la llegada al poder de Roberto Sánchez, la que calificó como “lo peor que le podría ocurrir al Perú”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.