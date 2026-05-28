Carlos Espá, excandidato presidencial del Partido SíCreo, anunció su decisión personal de votar por Keiko Fujimori en la próxima segunda vuelta electoral, para así evitar la llegada al poder de Roberto Sánchez, la que calificó como “lo peor que le podría ocurrir al Perú”.

En diálogo con Canal N, el líder político descartó un endose de votos por parte de su agrupación porque dijo que ese sería un acto de “soberbia y arrogancia”, pero insistió en que su posición personal es a favor de la postulante de Fuerza Popular.

En #NPortada, Carlos Espá, excandidato presidencial: "Yo he dicho categóricamente que voy a votar por Keiko Fujimori [...] Lo peor que le podría ocurrir al Perú es caer en las garras del comunismo, izquierdismo y de Sánchez" ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/Qupa6hu6So — Canal N (@canalN_) May 28, 2026

“Consideramos que lo peor que le podría ocurrir al Perú sería caer en las garras del comunismo, del izquierdismo y del señor Sánchez”, comentó este martes.

Carlos Espá y su respaldo a Keiko Fujimori

El exaspirante justificó su elección por el rechazo al modelo que representa Roberto Sánchez. Según indicó, lo peor para el país sería “caer en las garras del comunismo” y calificó esa opción política como “catastrófica” para el futuro nacional con control de precios y desabastecimiento. "Yo he dicho categóricamente que voy a votar por Keiko Fujimori".

“En lo que a mí respecta, yo que yo soy, en los principios que he planteado en el plan de Gobierno que hemos presentado y el ideario que nosotros tenemos, consideramos que lo peor que le podría ocurrir al Perú sería caer en las garras del comunismo, izquierdismo, del señor Sánchez, de lo que él representa. Osea, de Evo Morales, Daniel Ortega, Nicolás Maduro. Sería una cosa terrible y catastrófica para el Perú y para los más pobres”, reiteró.

Espá aclaró que este apoyo no elimina sus discrepancias con el fujimorismo. Él señaló que el tema de la corrupción permanece como un flanco delicado y pidió a la candidata un “gesto poderoso” en materia de integridad para convencer al electorado.

El partido SíCreo no superó la valla electoral y alcanzó el noveno puesto con el 3.3% de los votos válidos a nivel nacional con la fórmula presidencial de Carlos Espá.