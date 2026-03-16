En el podcast “Siempre a las 8” con Milagros Leiva, de El Comercio, Carlos Espá, candidato presidencial del partido SíCreo, afirmó que para las elecciones generales del 2026, le ofrecieron una gran cantidad de dinero a cambio de poner a un “personaje despreciable” en su plancha.
Cuando se le preguntó si se trataba de más de un millón de dólares el monto que se le ofreció para que dicho personaje -cuyo nombre evitó mencionar- ocupe una vicepresidencia, el candidato respondió: “mucho más que eso”.
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“Una persona se presentó ante mí y me ofreció una cantidad grotesquísima de dinero. Mucho más que eso (un millón de dólares), a cambio de poner a un personaje despreciable en mi plancha presidencial”, expresó.
Espá también afirmó que un día antes de inscribir sus listas de candidatos, otro personaje -cuyo nombre tampoco mencionó- lo llamó por teléfono y le ofreció comprarle el partido.
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“Luego otra persona, un día antes de la inscripción de las listas, me llamó por teléfono y pretendieron comprar el partido. Yo le dije de manera irónica: ‘ah, o sea lo que usted está pretendiendo es buscar un vientre de alquiler’. Me dijo: ‘Sí pues, o sino le compramos su partido’”, aseveró.
Carlos Espá también admitió que ha perdido la atención del público joven tras la designación del congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) como candidato al Senado y lo atribuyó a una campaña de desprestigio ideada por un “candidato que va liderando las encuestas”.
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“Sí he perdido porque la designación del almirante Montoya, primero que no fue bien explicada, creo que no la expliqué como debía, y en segundo lugar, hubo una campaña de troles y de boots pagada por un candidato que va liderando las encuestas, que está en los primeros lugares”, acotó.
“Esa campaña fue además apoyada por una serie de mercenarios que salieron a meter leña al fuego. Eso hizo que mucha más gente decidiera dejarnos a nosotros de lado. Eran 6 mil o 7 mil comentarios que salían inmediatamente cada vez que nosotros posteábamos algo”, agregó.
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Finalmente, el candidato presidencial de SíCreo propuso eliminar el financiamiento público y la exoneración de impuestos a los partidos políticos, además de la franja electoral.