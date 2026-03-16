En el podcast “Siempre a las 8” con Milagros Leiva, de El Comercio, Carlos Espá, candidato presidencial del partido SíCreo, afirmó que para las elecciones generales del 2026, le ofrecieron una gran cantidad de dinero a cambio de poner a un “personaje despreciable” en su plancha.

Cuando se le preguntó si se trataba de más de un millón de dólares el monto que se le ofreció para que dicho personaje -cuyo nombre evitó mencionar- ocupe una vicepresidencia, el candidato respondió: “mucho más que eso”.

“Una persona se presentó ante mí y me ofreció una cantidad grotesquísima de dinero. Mucho más que eso (un millón de dólares), a cambio de poner a un personaje despreciable en mi plancha presidencial”, expresó.

Espá también afirmó que un día antes de inscribir sus listas de candidatos, otro personaje -cuyo nombre tampoco mencionó- lo llamó por teléfono y le ofreció comprarle el partido.

“Luego otra persona, un día antes de la inscripción de las listas, me llamó por teléfono y pretendieron comprar el partido. Yo le dije de manera irónica: ‘ah, o sea lo que usted está pretendiendo es buscar un vientre de alquiler’. Me dijo: ‘Sí pues, o sino le compramos su partido’”, aseveró.

Carlos Espá también admitió que ha perdido la atención del público joven tras la designación del congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) como candidato al Senado y lo atribuyó a una campaña de desprestigio ideada por un “candidato que va liderando las encuestas”.

“Sí he perdido porque la designación del almirante Montoya, primero que no fue bien explicada, creo que no la expliqué como debía, y en segundo lugar, hubo una campaña de troles y de boots pagada por un candidato que va liderando las encuestas, que está en los primeros lugares”, acotó.

“Esa campaña fue además apoyada por una serie de mercenarios que salieron a meter leña al fuego. Eso hizo que mucha más gente decidiera dejarnos a nosotros de lado. Eran 6 mil o 7 mil comentarios que salían inmediatamente cada vez que nosotros posteábamos algo”, agregó.

Finalmente, el candidato presidencial de SíCreo propuso eliminar el financiamiento público y la exoneración de impuestos a los partidos políticos, además de la franja electoral.