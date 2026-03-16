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Carlos Espá, candidato presidencial del partido SíCreo, fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Carlos Espá, candidato presidencial del partido SíCreo, fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” con Milagros Leiva, de El Comercio, Carlos Espá, candidato presidencial del partido SíCreo, afirmó que para las elecciones generales del 2026, le ofrecieron una gran cantidad de dinero a cambio de poner a un “personaje despreciable” en su plancha.

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