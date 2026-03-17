El candidato presidencial del partido SíCreo, Carlos Espá, propuso la eliminación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), además de reorganizar el sistema de multas, en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo de El Comercio.

“Nosotros hemos planteado: vamos a eliminar la ATU y también vamos a eliminar a la Sunedu, que ha sido capturada por oscuros intereses. Vamos a eliminar ese sistema de multas perverso. A un taxista honesto por usar un aplicativo se le aplica una multa de S/5 mil, una multa confiscatoria que atenta contra la Constitución”, expresó.

“A un taxista por el hecho de no tener un extinguidor a bordo se le aplica una multa de S/550. Vamos a terminar con todas esas multas y vamos a desvincularlas de la Unidad Impositiva Tributaria. Las multas tienen que ser montos fijos, como en países desarrollados como Estados Unidos, S/50, S/60 por una infracción administrativa, no S/5 mil o S/10 mil que son multas desquiciadas”, agregó.

En ese sentido, anunció que de ganar las elecciones, eliminará 35 impuestos antitécnicos, reducirá el Impuesto a la Renta de 30 a 25% y devolverá “sin ningún trámite ni tope” un punto del Impuesto General a las Ventas (IGV) a aquellas personas que compran en establecimientos formales.

“Vamos a secar el pozo de la corrupción, eliminar trámites, licencias, exoneraciones, privilegios, autorizaciones que están hechas para la coima”, dijo en la primera parte de su intervención”, dijo al remarcar que de la misma manera que se ha ido pervirtiendo el sistema político peruano, que de ser presidencialista se ha convertido en parlamentarista, “controlado por oscuros intereses”, también se ha ido “pervirtiendo” el sistema tributario peruano.

“El Estado en su voracidad, en su afán de recaudar más impuestos para utilizarlos malamente y en la corrupción, como ya no le puede extraer más dinero al 70% de la población económicamente activa que está en la informalidad, lo hace a través de las multas, desquiciadas, abusivas, las papeletas”, acotó.

Espá remarcó que no se deben seguir “jugando” con las reglas de los últimos 25 años e insistió en que tendrá que “ir al choque” con el actual Congreso de la República, a menos que haya un cambio en la correlación de fuerzas.

“Nosotros estamos dispuestos a ir a la pelea y vamos a convocar a los peruanos más honestos y valientes”, dijo al anunciar una revisión del “falso” proceso de regionalización a través de tres temas fundamentales: educación, salud y agua potable.

“No es posible que el 20% de la población no tenga acceso al agua potable y saneamiento. El INEI dice 10%, nosotros decimos 20% por más que algunos sectores me dicen impreciso. No, porque tener agua dos horas al día o tres días a la semana no es tener agua. Tener agua a través de una zanja y no a través de una tubería no es tener agua”, manifestó.

“Nosotros nos comprometemos al final de nuestro, quebrando el monopolio del Estado en el agua y permitiendo que empresas privadas participen también a través de agua por impuesto, vamos a cerrar la brecha del agua al final de nuestro gobierno y vamos a resolver el problema de la anemia, que está vinculada al agua”, añadió.

Salud, seguridad ciudadana, educación y promoción de la juventud

En educación, Carlos Espá propuso “empoderar” a las Apafas para elevar el nivel de la educación peruana y recordó que si bien el presupuesto general de la república de los últimos años se ha multiplicado por cinco, se sigue destinando un 20% a ese sector, lo que ha originado que se mantenga “tan paupérrima y mediocre” como hace 20 o 30 años.

“La tercera parte de las escuelas públicas está por colapsar. El 70% de los baños de las escuelas públicas está colapsado. No es extraño, una casualidad que los padres de familia, sobre todo los más humildes, hayan decidido privatizar de manera invisible la educación peruana. Antes de la pandemia el 60% de los escolares en Lima acudían a colegios particulares”, subrayó.

En seguridad ciudadana, planteó trabajar de la mano con las rondas campesinas, las rondas urbanas y las rondas periurbanas.

En salud, Espá propuso terminar con la construcción de diversos hospitales que actualmente no están en funcionamiento, como los de Tumbes, Tacna, Satipo y Cusco, a fin de atender la demanda de la población.

El postulante de SíCreo propuso quitar el resguardo de los 15 policías asignados a cada congresista y destinarlos a la seguridad ciudadana, además de construir seis penales de máxima seguridad para los cabecillas de organizaciones criminales y terminar con los privilegios penitenciarios.

“Hay 135 mil policías en el Perú, nunca ha habido tanto y estamos por encima del promedio regional. Se trata de una mala distribución y de la corrupción. Los congresistas, por los turnos y los días, tienen 15 policías asignados. Eso se tiene que terminar porque ya no hay terrorismo, no hay inseguridad. Por qué razón tendrían que tener policías”, aseveró.

“Vamos a construir 6 penales de máxima seguridad, penales pequeñitos para 200 cabecillas de organizaciones criminales, con celdas individualizadas. Va a haber desarraigo de cabecillas en 48 horas, vuelos de helicópteros cada 48 horas”, sentenció.

Así, enfatizó que los cabecillas de organizaciones criminales serán llevados a “lugares recónditos” donde no podrá tener acceso a su red de complicidad y todas sus audiencias judiciales serán a través de Zoom o de Google Meet.

“Se va a terminar los privilegios de las visitas. Estarán supeditados al arrepentimiento, lo mismo que los beneficios penitenciarios. Si no hay arrepentimiento, ni siquiera se va a analizar el caso”, sentenció.