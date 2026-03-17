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El candidato presidencial del partido SíCreo, Carlos Espá, participó en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo de El Comercio. (Foto: GEC)
El candidato presidencial del partido SíCreo, Carlos Espá, participó en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo de El Comercio. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El candidato presidencial del partido SíCreo, Carlos Espá, propuso la eliminación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), además de reorganizar el sistema de multas, en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo de El Comercio.

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