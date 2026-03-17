Resumen

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Carlos Jaico, candidato presidencial de Perú Moderno, expuso sus propuestas en el foro de candidatos organizado con apoyo del Grupo El Comercio | Captura de video YouTube
Carlos Jaico, candidato presidencial de Perú Moderno, expuso sus propuestas en el foro de candidatos organizado con apoyo del Grupo El Comercio | Captura de video YouTube
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Perú Moderno, Carlos Jaico Carranza, indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que de llegar a la Presidencia trabajará para que la seguridad ciudadana sea una “realidad” con la reforma total de la Policía Nacional del Perú (PNP).