El candidato presidencial de Perú Moderno, Carlos Jaico Carranza, indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que de llegar a la Presidencia trabajará para que la seguridad ciudadana sea una “realidad” con la reforma total de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante su exposición, consideró que se tiene que aumentar el nivel de lo que es la investigación, debido a que los delitos que actualmente se persiguen son cada vez más “feroces”.

“Ya no deberíamos llamarle seguridad ciudadana, eso ya ha pasado, debemos pasar al nivel de seguridad nacional, porque los delitos que ahora perseguimos son delitos transnacionales y esos delitos se vuelven cada vez más feroces, porque hay actividades como por ejemplo el oro, que en nuestro país genera mucho más dinero que el tráfico ilícito de drogas, eso atrae bandas criminales, más aún con esas leyes procrimen porque ven que en el Perú es fácil delinquir y, sobre todo, la impunidad impera”, expresó Jaico.

“Eso no puede ser. Tenemos que aumentar el nivel de lo que es la investigación. En 1988 teníamos 17.500 investigadores, ahora tenemos 7.000, año 2026 con 35 millones de habitantes, hemos decrecido. Trabajaremos para que la seguridad ciudadana sea una realidad con la reforma total de la Policía Nacional; la Guardia Civil, la Guardia Republicana para nuestras fronteras, cárceles e instituciones, y la policía de investigaciones del Perú implementada con el plan Mariano Santos, que ya debió de ser una realidad pero que hasta ahora no se le ha dado los fondos para lograrlo”, añadió.

Propuestas en salud

En lo que a la salud respecta, el candidato de Perú Moderno consideró que actualmente se está fallando en el primer nivel de atención, y calculó que de las 8 mil postas médicas que existen en el país, en su primer año de gestión por lo menos unas mil de ellas podrían mejorar a un ritmo importante.

También consideró que la falta de medicamentos es un problema que debe ser abordado de forma eficiente. “En algunas regiones como Ucayali, por ejemplo, hay 85% de desabastecimiento, nuestros compatriotas se mueren y nadie dice nada porque hemos abandonado los medicamentos al sector privado. No está mal, pero ¿cuál es el rol del Estado? Apoyar al ciudadano a que trate su enfermedad, a que se cure y si no le damos genéricos cómo lo va a hacer”, refirió.

En ese sentido, Jaico dijo que se tiene que impulsar los medicamentos genéricos en el Perú, porque “son la única manera de que los médicos den el principio activo para que los pacientes puedan tener acceso a medicamentos a bajo precio”.

Propuestas en educación

El candidato Jaico propuso la formación técnica para alumnos del tercer al quinto año de secundaria, para que los estudiantes puedan egresar con sus diplomas de estudios y formación técnica y así puedan insertarse en el mercado laboral. Consideró también la creación de un ministerio de ciencia y tecnología.

Propuestas en agricultura

Jaico prometió darle apoyo “total” a los agricultores peruanos con créditos seguros y, sobre todo, pensiones, además de legislación que les permita conservar sus tierras.

También habló sobre su propuesta de implementar un tren trasandino, que pueda unir a distintas regiones del país y fomente el desarrollo.

“Tenemos que darles (a los más pobres del país) el tren trasandino, que vaya desde Puno a Juliaca, pasando por Cusco, Arequipa hasta Cajamarca y Piura. Mil ochocientos kilómetros que pueda unir a quince regiones y les dé el desarrollo que necesitan. Aceptemos que somos un país agro - minero - turístico, y que ahí está el gran desarrollo del país. Debemos iniciar esas obras con visión de país porque eso es lo que nos sacará del subdesarrollo”, subrayó.

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