Carlos Mesía, elegido como senador por Fuerza Popular, consideró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es la entidad a la que le corresponde poner “punto final” a los recursos que viene presentando Juntos por el Perú en torno a la segunda vuelta, los mismos que calificó de “pataleta”.

En declaraciones al podcast ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, Mesía opinó que “está en el ADN” de los grupos de izquierda “utilizar la democracia para llegar (al poder) y socavar la institucionalidad”.

“En primer lugar, creo que el Jurado Nacional de Elecciones es quien puede poner coto y dar punto final a esta pataleta de Juntos por el Perú. Es quien imparte la justicia electoral y creo que lo va a hacer en estos días”, dijo.

“No me queda la menor duda de que se vienen días difíciles. Mucho va a depender de la conformación del Gabinete y también mucho tiene que ver el comportamiento que tenga el nuevo Parlamento. No se sabe si el Senado recaerá en Fuerza Popular, porque solo tiene 22 senadores”, agregó.

El fiel de la balanza

Para Mesía, en el próximo Parlamento, el Partido del Buen Gobierno, será un protagonista importante en cuanto a los acuerdos políticos que pueden inclinar la balanza hacia la derecha política o a la izquierda.

“Quizá si el Partido del Bueno Gobierno de Jorge Nieto llega a un acuerdo con los grupos de izquierda, podrían hacerse ellos de la mesa directiva, y no solo en el Senado sino también en Cámara de diputados.

“(Jorge Nieto) es el fiel de la balanza, para decidir hacia un lado o al otro. Pero eso desde el punto de vista aritmético, en el momento del día a día cuando ya empiece la política en toda su extensión las cosas pueden variar”, puntualizó.

Además, opinó que los grupos de izquierda “no van a cejar en su empeño de destruir el legado del fujimorismo”, por lo que dependerá de Keiko Fujimori y Fuerza Popular manejar la situación.

“Mucho va a depender de ella (Keiko Fujimori), del liderazgo que pueda imprimir desde el primer momento. Empezar a hacer un buen gobierno, tender puentes y formar un buen gabinete de técnicos, respetables y que sean un referente en cada una de las especialidades que tengan que manejar”, señaló.

Por último - indicó- no sería posible una vacancia a Fujimori debido a que para ello, se necesitaría un total de 40 votos en el Parlamento, y “en el peor de los casos”, si votaran todos los grupos menos Fuerza Popular, solo serían 38 votos, por lo que no alcanzarían los necesarios para sacarla de la presidencia.