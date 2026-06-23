Carlos Mesía, elegido senador por Fuerza Popular. (Foto: GEC)
Carlos Mesía, elegido senador por Fuerza Popular. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Carlos Mesía, elegido como senador por Fuerza Popular, consideró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es la entidad a la que le corresponde poner “punto final” a los recursos que viene presentando Juntos por el Perú en torno a la segunda vuelta, los mismos que calificó de “pataleta”.

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