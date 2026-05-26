Carlos Neuhaus, parte del equipo técnico que participó en el debate en las filas de Fuerza Popular contra Juntos por el Perú, dijo en “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva, que votar en blanco o viciado, es una “temeridad” y una “irresponsabilidad” en esta segunda vuelta de las elecciones generales 2026.

“Es una temeridad. Tenemos que darle estabilidad a nuestro país y quien saga elegido que pase los cinco años. No podemos estar cada cierto tiempo en suspenso porque va a salir una lotería de quién sale, de repente sale bueno, de repente es peor. Yo creo que es una irresponsabilidad. O votas por A o votas por B pero tienes que votar. El voto viciado, nulo o blanco es peor porque te llena el casillero y es una irresponsabilidad contra el país”, señaló este martes.

Según Neuhaus, la ciudadanía tiene que ser responsable con el país y recordó que, salga quien salga elegido entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, las fuerzas en el Parlamento van a estar balanceadas. “Están obligados a conversar”.

Esto, luego que los pronunciamientos públicos de excandidatos presidenciales como Jorge Nieto Montesinos y Marisol Pérez Tello haciendo llamados a votar nulo o viciado.

En otro momento, Carlos Neuhaus precisó que las conversaciones con Fuerza Popular para ser parte del equipo técnico en el debate, si bien fueron hace pocos días con Luis Galarreta, el diálogo con partidos de centro derecha son desde hace mucho tiempo atrás. Esto permitió que al conversar con Keiko Fujimori, se diera cuenta que casi todos los puntos programáticos eran coincidencias.

“Lucho Galarreta había sido miembro del PPC y siempre hemos mantenido una relación. Ya terminó la campaña y dijo ‘oye, te necesitamos’. Ya, bueno, ustedes me llaman. Pero cuando se produjo esto del debate sí me llamaron unos días antes, pero como ya habíamos trabajado varios temas juntos, me senté con Keiko Fujimori y sus dos vicepresidentes, jefes del plan de Gobierno, les expliqué y casi coincidíamos en todo. No 100%, pero en muchas cosas”, resaltó.

También reveló que cedió la presidencia del Partido Popular Cristiano (PPC) al vicepresidente para que asuma el cargo, y que formalmente no pidió licencia para evitar revelar las conversaciones con Fuerza Popular.

“Formalmente no iba a pedir licencia porque este era un tema que se manejaba en secreto”, comentó al recordar los casos de Ernesto Álvarez y Óscar Fernández, quienes pidieron licencia al PPC y que, a través de reuniones rápidas entre dirigentes, decidieron dárselas.