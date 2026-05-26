Resumen

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Carlos Neuhaus dio detalles sobre la conversación dentro del PPC para su participación en el debate con Fuerza Popular. (Foto: El Comercio)
Carlos Neuhaus dio detalles sobre la conversación dentro del PPC para su participación en el debate con Fuerza Popular. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

Carlos Neuhaus, parte del equipo técnico que participó en el debate en las filas de Fuerza Popular contra Juntos por el Perú, dijo en “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva, que votar en blanco o viciado, es una “temeridad” y una “irresponsabilidad” en esta segunda vuelta de las elecciones generales 2026.

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