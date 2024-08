El presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Carlos Neuhaus, consideró que los riesgos “son muy altos” si la derecha decide ir fragmentada a las próximas elecciones generales. Agregó que la actual norma electoral prácticamente “penaliza” la formación de alianzas, por lo que organizar un frente “es complicado”.

En entrevista con El Comercio, refirió que el empresario Carlos Añaños, quien se afilió a Perú Moderno, es una de las personas “que puede liderar” una coalición. Además, se pronunció a favor de la creación de un ministerio de infraestructura.

— Al momento, son 35 partidos los que están inscritos. ¿Cuáles son los riesgos de no formar alianzas electorales?

Yo creo que los riesgos son muy altos, lamentablemente la legislación que tenemos no facilita que se den las alianzas, por un lado, ha sido muy fácil registrar partidos, en el sentido, de que antes se hacían con mayor número de personas. Ahora la diferencia es que deben ser afiliados y constituir locales en todo el país. [La norma] penaliza con un punto porcentual formar alianzas, organizar un gran frente es complicado, estamos a tiempo para corregirlo.

— Si se llega con un gran número de partidos a las elecciones generales también es porque el Congreso eliminó las PASO. ¿El Parlamento tiene parte de la responsabilidad?

Sí, el tema de las primarias ha sido discutido varias veces y en algún momento esto se sacó, alguna razón que todavía no está totalmente explicada ha conducido que se elimine este tipo de elecciones. En Venezuela se unieron los partidos, de una manera privada, se juntaron y decidieron apoyar a María Corina Machado, de repente no es mala idea usar esa fórmula.

— Hace unas semanas, Fernando Cillóniz dijo que el PPC estaba interesado en la formación de una gran coalición. Incluso, que ya habían tenido reuniones con otros partidos. ¿Estas citas han aterrizado en posibles opciones para un frente?

He participado en reuniones donde han estado distintas personas, sí hay un consenso en los puntos centrales que nos unen y creo que esto es una etapa previa, todavía no hay la urgencia de la alianza, son conversaciones preliminares. Recién ha pasado un mes desde que se cerró la posibilidad de que los partidos presentes sus expedientes [de afiliados]. Entonces, hoy en día estamos en una primera fase de conversaciones preliminares, de conocerse unos con otros e intercambiar y ver cuáles son los puntos comunes, en eso se ha avanzado. De ahí a decir “yo me junto contigo o con este”, no, eso va a tomar un tiempo y ojalá que eso se dé.

— En el 2021, hubo 18 candidatos presidenciales, y el voto de la derecha se fragmentó. ¿Con 35 partidos, la división puede aumentar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias?

Las consecuencias [de ir divididos] pueden ser peores que los resultados que hemos tenido en el 2021. Entonces, incluso, la izquierda democrática se debe juntar, porque hay un sector de la izquierda que piensa que Maduro está en lo correcto y otro que piensa que se debe defender la democracia en Venezuela, ahí se van a ir definiendo algunas posiciones.

— ¿Ha intentado conversar con Fuerza Popular? ¿Al fujimorismo le interesa unirse a una coalición?

Mire, conversaciones hay, no necesariamente con Fuerza Popular como institución, hay a niveles de personas, muchas de ellas pertenecen a tal o cual agrupación y expresan algunas opiniones que creo que poco a poco se van recogiendo. Fuerza Popular es el partido con mayor presencia en el Parlamento, yo creo que todos debemos conversar, ya, después cada uno tomará después su decisión. Ojalá que la decisión sea por el bien del país, estas cifras astronómicas de partidos deben reducirse sustancialmente y se junten bajo un mismo paraguas. Mucha gente debe deponer sus intereses personales, porque aparentemente el sueño de la cada política propia es muy grande. Y hemos visto en la historia del país, que, así como hay movimientos que explotan y salen a la luz rápido, de la misma forma desaparecen.

— ¿El principal obstáculo, para usted, es la norma que incrementa 1% la valla por cada partido que se sume a una alianza?

Es uno de los obstáculos que deben resolverse, algunas de las ideas que se han ido manejando también es que apoyemos a una plancha y cada movimiento vaya al Congreso de forma separada. Esto ya lo ha dicho, lo he escuchado de personas del Partido Aprista y del expresidente Sagasti.

— ¿En los partidos de derecha-como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País-ha calado esa idea?

Bueno, es una de las ideas que se están discutiendo, hay muchas ideas que están ahí, en el aire, y que poco a poco se va a ir definiendo para encontrar un frente común. Algunas de estas ideas deben llevarse al Parlamento para plasmarse porque con la ley que tenemos será muy complicado [que se concreten las alianzas]. Esto a pesar de las buenas intenciones que haya de parte de muchas personas.

— A mediados de junio, el empresario Carlos Añaños anunció su incorporación al partido Perú Moderno. ¿Se han sentado a dialogar con él para que sume al frente que el PPC promueve?

En lo personal, yo he conversado varias veces con el señor Añaños, no de ahora, sino desde hace más de dos o tres años, pero últimamente, no. Entiendo que él va a regresar al Perú a partir de la próxima semana y ahí se verá.

— ¿Añaños, a su consideración, tiene el perfil para ser el candidato de este frente, en caso se concrete?

El señor Añaños es una persona muy respetable, exitosa, que ha salido adelante en una época muy difícil y bueno, tengo una excelente relación con él, es una de las personas que puede liderar un esfuerzo [para un frente].

— ¿Quién es el candidato presidencial natural del PPC? ¿Es usted, es Cillóniz?

En este momento, soy el presidente del PPC, no hay ningún candidato natural, como había en la época del doctor Bedoya Reyes, esto se va a definir en su momento. Hay alianzas de por medio, estamos más preocupados en hacer crecer el partido y ver que las fuerzas que pensamos más o menos parecido nos pongamos de acuerdo para sacar al país adelante, al margen de las aspiraciones personales.

— ¿En el PPC están dispuestos a ceder la candidatura presidencial en caso se concrete un frente?

Nosotros estamos, a diferencias de otros, abiertos a todas las opciones. Y en eso deberían estar todos los partidos, no deberían estar empujando a tal o cual persona, sino deberían pensar en el país.

— El expresidente Alberto Fujimori- condenado en el 2009 a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- será el candidato presidencial de Fuerza Popular en el 2026, según anunció Keiko Fujimori. ¿Cuál es su posición? ¿Una ex alta autoridad con cuatro condenas firmas debe volver al Estado?

Ese es un tema de Fuerza Popular, prefiero abstenerme de comentarlo, ellos ya habrán evaluado. Ellos lo deben resolver.

— ¿El Congreso debe anular o suspender el pago de la pensión al expresidente Alberto Fujimori?

Ese es un tema del Parlamento, ellos lo tienen que decidir, no soy abogado.

— ¿Un expresidente sentenciado por homicidio calificado, por secuestro y corrupción, entre otros, debe recibir una pensión del Estado?

A mí, en principio, me parece que no, pero que lo resuelva el Parlamento.

— En su último mensaje a la Nación, la presidenta Boluarte anunció un proyecto para crear el ministerio de infraestructura. ¿Cómo se puede evitar que se repita el escenario de corrupción del club de la construcción?

A ver, formas de evitar [la corrupción] hay varias, pero el tema del ministerio de infraestructura hay que verlo de manera integral, no puede ser algo aislado, sino debe ser un proceso de reestructuración del aparato estatal. Hasta 1968 o 1969 existía un Ministerio de Fomento y Obras Públicas, en Chile existe un ministerio con ese corte, entiendo que también en Colombia y en otros países.

Todos los ministerios en el Perú tienen sus oficinas de proyectos, todos hacen obras. Por ejemplo, en Educación y Salud, que son carteras importantes, en el que deben estar preocupados en buenas políticas para la educación y salud, y lo que se refiere a construcción, eso se debe delegar a un ministerio o un instituto independiente donde se concentre todas las obras públicas. Ahí se concentrarían los ingenieros y arquitectos, los más capaces. Esto permitiría concentrar todo lo que está disperso que genera muchas ineficiencias. Incluso, hay personas que pasan de un ministerio a otro, que pudieron haber salido por razones políticas, pero también por ineficiencia. Entonces, en una sola entidad tendríamos la mejor capacidad del Estado, tipo BCR. E, incluso, para efectos de control es mejor que todo esté en un solo lado de manera tal que la contraloría pueda trabajar de manera más eficiente.

— ¿El PPC está de acuerdo con la fusión de dos pares de ministerios? Uno de ellos sería Mujer y Desarrollo e Inclusión Social.

En este caso, voy a hablar a título personal. Se tiene que hacer bien un proceso de reforma para tener un Estado ágil y fuerte, nosotros tenemos un Estado lento y gordo. Entonces, haciendo un paralelo con el deporte, ya que estamos de temporada olímpica, el Estado tiene que ser ágil, de respuestas rápidas y de la suficiente fortaleza para que las decisiones sean sólidas.

— ¿Cuál es el balance que usted realiza del gobierno de Dina Boluarte? El Congreso ha aprobado una serie de leyes polémicas, como la que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad, y el Ejecutivo no las observó.

Y también se han aprobado proyectos, como el retiro de la CTS y de las AFP, cuando el problema principal es generar trabajo. Entonces, hay muchas medidas populistas que nos están afectado que se deben revisar. Aquí algo está sucediendo, porque [estas medidas] van a causar problemas a futuro, como la creación de universidades. Ya hemos visto que las universidades no tienen el nivel que debería. Se debería crear escuelas técnicas para que la gente pueda ser empleable de manera rápida. Mucha de estas legislaciones con un Congreso serio pueden ser derogadas más adelante.

— ¿Se está ante un gobierno débil que puede ponerle freno a una política populista del Congreso?

Usted lo ha dicho, coincido con su opinión.

— ¿Las modificaciones realizadas por el Congreso a la ley de crimen organizado en cuánto afecta al empresariado?

No he entrado al detalle de la ley, pero el empresariado peruano anda muy preocupado. A veces somos un país sobre legislado y subejecutado, yo estoy seguro de que existen leyes que no funcionan y lo que hay que hacer es hacerlas cumplir. Muchas veces pensamos “saquemos una ley para esto” y las cosas no cambian.