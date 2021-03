Conforme a los criterios de Saber más

El excongresista Carlos Raffo admite que le brinda consejos a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aunque afirma que lo hace en calidad de amigo y no como un asesor en la sombra. Agregó que la política activa “es incompatible” con su actividad privada. Y revela que le prestó la oficina que alquila a la lideresa naranja para una reciente entrevista.

— ¿La casa donde Keiko Fujimori brindó la entrevista a Punto Final es de su propiedad?

Ese jardín donde se ha dado la entrevista es el jardín de mi oficina, una oficina que es alquilada, no es de mi propiedad.

— ¿Y cómo se determinó que la entrevista se realice en el jardín de su oficina?

De la manera más espontánea, Keiko me contó que, por protocolo, necesitaba un lugar abierto, ella no tiene jardín, y yo le dije “anda a mi oficina y hazlo sin ningún páoblema”, con total claridad. Ella necesita un lugar abierto por la pandemia, ella no lo tiene, ni el local de Paseo Colón [de Fuerza Popular] ni su casa tienen un espacio abierto. Como amigo le presté el jardín de mi oficina, que es alquilada.

— ¿Cuál es su rol en la campaña de Fuerza Popular? ¿Le brinda consejos a Keiko Fujimori?

El préstamo ha sido de un amigo que le facilita un jardín a una amiga, no tiene una relación con una función política en la campaña. Es cierto lo que ha dicho Keiko, en el sentido, de que nosotros nos hemos reencontrando, estábamos distanciados durante muchos años por discrepancias políticas, pero cuando ella cayó en prisión, a través de unos amigos comunes yo le manifesté mi solidaridad por el momento difícil que estaba viviendo. Eso terminó nuestras diferencias y nos acercamos. Esta es una relación personal y amical, no una relación política. Yo estoy dedicado al 100% a mi actividad privada, no tengo ningún interés de volver a la política, es un compromiso con mi familia. La actividad política es incompatible con la actividad privada. Estoy tranquilo lejos de la política. Para mí, sería un suicidio volver a la política, Keiko lo sabe y lo respeta.

— Si Keiko Fujimori sabía que estaban en una oficina que usted alquila, ¿por qué no lo aclaró teniendo tres oportunidades para hacerlo?

Ella dice dos cosas, que no es mi casa, lo cual es cierto; dice que vivo en La Molina, lo que también es cierto, y cuando le piden detalles, en el sentido, si era una casa relacionada a mí, dice que no lo puede precisar. ¿Por qué? Porque ella respeta la reserva que yo le había pedido sobre este hecho, es una respuesta de una buena amiga. Ella no ha mentido, cuando le han preguntado dice “no te lo puedo precisar” y lo hace por la reserva que yo le pedí. Y para evitar interpretaciones políticas como las que ya se están haciendo. Se quiere armar una tormenta en un vaso de agua. A Keiko la están atacando por el simple hecho de haber guardado reserva de una cosa simple.

— ¿Usted le brinda consejos a Keiko Fujimori para su campaña?

Mi relación se resume en dos palabras: buen amigo. Tengo un rol de un buen amigo, soy muy amigo de Mark [Vito Villanella], hemos retomado una amistad que se había visto interrumpida. Y dentro de esa condición de amigo, hablamos de temas personales, familiares y sobre político. Y como amigo le doy mis opiniones sobre diversas circunstancias como, por ejemplo, comentarle cómo le fue en una entrevista. O darle una opinión sobre su plan de gobierno, pero descarto tajantemente que yo tenga un rol activo en su campaña. Ni siquiera su propio equipo me conoce, no tengo un rol.

— ¿No es usted un asesor en sombra de Keiko Fujimori?

Sería muy pretencioso de mi parte decir que soy un asesor, solo soy un buen amigo , y como tal puedo dar mis opiniones, de ahí no pasa.

En el 2011, como parte de su campaña al Parlamento, lanzó el show "El panda canta" en la Estación de Barranco. (Karen Zarate | Archivo El Comercio)

— ¿No está detrás de la estrategia comunicacional de Fuerza Popular? Recientemente Keiko Fujimori relanzó “El baile del Chino”…

Sería falso y pretencioso decir que yo soy el dueño del estilo de campaña fujimorista. Si bien esto coincide con lo que yo hice hace años, no soy ni el creador ni el dueño del estilo fujimorista de hacer campaña. No soy ni creador ni promotor de esto [los videos de Keiko Fujimori]. Existe un recuentro entre padre [Alberto Fujimori] e hija, que me alegra mucho, eso ha traído este tipo de consecuencias.

— ¿Usted fue el nexo para la reconciliación entre Keiko Fujimori y su padre, el expresidente Alberto Fujimori?

Voy a guardar reserva sobre estos temas que son estrictamente familiares.

— ¿Continuará brindando, como usted refiere, consejos políticos a Keiko Fujimori?

Estoy muy dolido por todas las malas interpretaciones, esto me afecta en el plano personal y profesional. Sin embargo, un buen amigo no se aleja ni se corre. Lo único que quiero hacer, es reafirmar mi amistad [con Keiko Fujimori]. No voy a abandonar a mi amiga ni a cortar la amistad por algunos ataques que estoy recibiendo en las últimas horas. Y quiero precisar que mi relación es personal, no política .

— ¿Si Keiko Fujimori llegara a ganar la Presidencia, usted tendrá algún cargo?

Descarto absolutamente que esta situación personal vaya a tener una consecuencia política. A mí, me va muy bien en el sector privado, no quiero saber nada con la política activa, ese es un compromiso de sangre con mi familia. Si ella es presidenta de la República, me dará mucho gusto, estaré desde mi casa aplaudiendo y deseándole lo mejor, pero no me voy a incorporar a ningún equipo.

— Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, Keiko Fujimori se mantiene en 8% y no logra subir más. ¿A cinco semanas de las elecciones, cómo ve sus opciones?

Con todos los problemas que ha tenido Keiko, con todo el barro que le ha caído, que esté en el primer pelotón es un gran logro y la felicito por eso. Y hay dos formar de mirar el vaso: medio vacío, y medio lleno, yo lo veo medio lleno, este es el único comentario que haré.