La otra contienda que se avecina: casi 150 agrupaciones en carrera para las elecciones regionales y municipales

Si bien las elecciones generales que están en curso ya representan un proceso electoral complejo, la antesala de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) permite avizorar un escenario aún más retador. No solo por la cantidad de cargos en disputa —más de 13 mil a nivel nacional—, sino también por el número de organizaciones políticas que estarán en carrera: a la fecha, suman 149, entre partidos y movimientos regionales. El calendario electoral está por empezar a correr.

En principio, este 7 de enero vence el plazo legal para que el presidente José Jerí realice la convocatoria formal a las ERM 2026, las cuales están programadas para el próximo 4 de octubre. Tras ello, se activarán una serie de hitos electorales y solo las organizaciones políticas que hayan obtenido su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hasta esa fecha podrán participar en la contienda electoral.

Sin embargo, la cantidad de agrupaciones políticas que ya están habilitadas resulta abrumadora. En total, 54 partidos políticos y 95 movimientos regionales cuentan con inscripción y están en condiciones de presentar candidaturas en la contienda en la que se definirán un total de 13.032 autoridades, entre gobernadores, vicegobernadores, alcaldes y consejeros.

“Alrededor de 150 organizaciones políticas potencialmente pueden participar en estas ERM 2026. Va a ser un proceso bastante complejo, dado que también va a coincidir con una etapa de las elecciones generales 2026. Estamos hablando de aproximadamente medio millón de candidatos que podrían, potencialmente, presentarse”, explicó a El Comercio Román Campos, especialista del Gabinete de Asesores de la Presidencia del JNE.

Si bien la cifra de agrupaciones es significativa, ya en las ERM 2022 se habían registrado 147 organizaciones, aunque el porcentaje de partidos —los cuales pueden presentar candidatos en todas las circunscripciones— era mucho menor: 15 frente a más de 130 movimientos.

Para la contienda de este año, el número de partidos se ha incrementado a 54, lo que a su vez permite proyectar que las regiones con mayor “oferta” política serían Puno, Huancavelica, Áncash, Arequipa y Tacna, donde se registra la cifra más alta de movimientos, entre seis y ocho [ver gráfica].

Región Movimientos En vías de inscripción Puno 8 Huancavelica 7 Áncash 6 Arequipa 6 1 Tacna 6 1 Ayacucho 5 Junín 5 La Libertad 5 Huánuco 4 Pasco 4 Piura 4 Tumbes 4 Ucayali 4 Amazonas 3 Apurímac 3 1 Lima 3 Loreto 3 Madre de Dios 3 Cajamarca 2 Callao 2 Cusco 2 Ica 2 Moquegua 2 Lambayeque 1 San Martín 1 TOTAL 95

Sin embargo, lo particular de este proceso también es que coincide con las elecciones generales, un fenómeno que está ocurriendo después de 20 años. Por ello, los cronogramas de ambas elecciones confluirán una vez realizada la convocatoria de las ERM 2026.

Por ejemplo, el 11 de febrero, en el marco de las elecciones generales, vence el plazo para la publicación de las listas admitidas y para que los candidatos puedan presentar sus renuncias. Apenas cinco días después, el 16 de febrero, las agrupaciones deberán comunicar la modalidad de las elecciones primarias para las ERM 2026 y el número de delegados (de corresponder), así como las alianzas electorales deberán completar su inscripción.

Asimismo, previo al 12 de abril, día de las elecciones generales, se dará el cierre del padrón electoral para las regionales y municipales (7 de abril) y las organizaciones deberán también de entregar las candidaturas finales a la ONPE para su proceso de democracia interna (9 de abril). Incluso de concretarse una segunda vuelta presidencial, los cronogramas tendrán una mayor coincidencia temporal hasta el 7 de junio, día en que se llevaría a cabo.

“De hecho que demanda un gran esfuerzo por parte del JNE en fortalecer todas sus actividades y su labor para atender estos complejos procesos electorales que se vienen. Es un gran reto institucional que, por un lado, se tenga que informar sobre las EG 2026 y, por el otro, también brindar información a la ciudadanía sobre todo lo que es el proceso de las ERM 2026. Somos conscientes de que va a demandar un gran esfuerzo, pero también consideramos que vamos a estar a la altura de la circunstancia”, expresó el portavoz del JNE.

Aunque en la contienda general, con 38 agrupaciones, se prevé la cédula de sufragio más grande en la historia electoral del país, este escenario no necesariamente se repetirá en las ERM 2026. La magnitud de la cédula dependerá, principalmente, del grado de participación de las agrupaciones en las circunscripciones —si competirán en los tres niveles: regional, provincial y municipal, o solo en algunos— y del hecho de que, a diferencia de la elección general, no existe obligación legal de utilizar una cédula única, por lo que su diseño queda a discreción de la ONPE.

Puntos de vista

A opinión de Roy Mendoza, abogado especialista en derecho electoral, las ERM 2026 enfrentarán una verdadera “sobrepoblación” de organizaciones políticas, impulsada por una ley del Congreso que permite a los partidos que no superen la valla electoral en las generales participar en estos comicios. Advirtió que uno de los principales problemas será la falta de candidatos, una situación que ya se ha registrado en la contienda actual y que, según su perspectiva, se intensificará significativamente.

“Las ERM 2026 van a tener una sobrepoblación de organizaciones políticas, porque quedan habilitados 54 partidos y casi un centenar de movimientos regionales. La cantidad de candidatos requerida se va a quintuplicar si tomamos en cuenta procesos anteriores. Por ello, será titánica la labor del sistema electoral para garantizar un desarrollo adecuado del proceso, con riesgo de que cualquier imprevisto perturbe el normal desarrollo de las elecciones”, señaló Mendoza.

Por su parte, el exministro y presidente del Instituto AKLLA Perú, José Tello, explicó que, en el hipotético caso de que los 54 partidos políticos presentaran candidaturas en todo el país, la cifra de postulantes superaría las 700.000, un número que podría aumentar significativamente si se suman los 95 movimientos regionales. Sin embargo, precisó que ello no se reflejará en la realidad pues no todas las organizaciones participarán en todas las circunscripciones.

Tello también destacó que la reciente modificación normativa, que elevó del 20% al 30% la proporción de candidatos invitados, permitirá que quienes no obtengan un escaño en el Congreso —ya sea como diputados o senadores— puedan postular a una gobernación regional o a una alcaldía.

Se trata, en suma, de un proceso que pondrá a prueba al sistema electoral, pero también a la ciudadanía.