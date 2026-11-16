La segunda regidora de la lista de Renovación Popular para la Municipalidad de Lima, Jeanette Alonzo, anunció que asumirá la alcaldía de la capital si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene su decisión de impedir que Rafael López Aliaga vuelva a ocupar ese cargo.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones mantiene su postura y decide darme las credenciales, asumiré este compromiso con absoluta responsabilidad, dedicación absoluta y pleno respeto a la ley”, dijo en una conferencia en la que estuvo acompañada por Rafael López Aliaga, además de los diputados, senadores, parlamentarios andinos y alcaldes electos de Renovación Popular.

Alonzo aseguró que se siente “preparada y con mucha experiencia para dirigir la ciudad de Lima”.

El pronunciamiento se produce tras la decisión del JNE de establecer que los exalcaldes que postularon como primeros regidores no podrán recibir las credenciales para ejercer nuevamente la alcaldía.

La disposición alcanza directamente a López Aliaga, quien ejerció como alcalde de Lima durante el periodo 2023-2026 y renunció al cargo para participar en las elecciones generales. Luego fue inscrito como candidato a primer regidor de la lista de Renovación Popular para las elecciones municipales del pasado 4 de octubre.

En esas elecciones, Renovación Popular obtuvo el primer lugar en Lima Metropolitana. Según los resultados al 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), alcanzó el 27.685% de los votos válidos. En tanto, Avanza País, su principal competidor, alcanzó el 26.811%.

Confirman recurso

En la misma conferencia, el abogado Wilber Medina, representante legal de Renovación Popular, confirmó que el partido presentó un recurso de reconsideración ante el JNE para solicitar que el organismo revise su decisión.

Medina precisó que el pedido contempla dos alternativas. La primera es que el JNE revoque su decisión. La segunda es que, si el tribunal no acepta revocarla, establezca que el criterio no se aplique al proceso del 4 de octubre, sino a futuras elecciones.

Medina calificó la decisión del JNE como “unilateral, inconstitucional, arbitraria”.

“Las normas para cualquier concurso anteceden, no la preceden, señor [Roberto] Burneo. Hasta para un concurso de belleza las reglas se ponen antes, no después”, dijo el abogado durante la conferencia, refiriéndose al presidente del JNE.

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