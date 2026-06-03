En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, Juan Stoessel, CEO de Casa Andina, afirmó que durante su gestión como ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez “cometió una serie de errores” y el principal fue que “prohibió promocionar al Perú en el extranjero”.

Indicó que mientras ejerció la Presidencia de la República, Pedro Castillo (2021-2022) prohibió a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) utilizar S/60 millones de fondos para promover el turismo extranjero hacia nuestro país.

“Se corrió una ola gigantesca y el turismo comenzó a crecer de una forma impresionante en el mundo. El Perú no corrió esa ola porque desde el primer día que asumió el ministerio, Roberto Sánchez cometió una serie de errores. El principal fue que prohibió promocionar al Perú en el extranjero”, expresó.

“(Pedro) Castillo ya lo había dicho antes de ser elegido, que el turismo era para los peruanos, no para los extranjeros, no necesitábamos a los extranjeros. En esos momentos había S/60 millones de Promperú, que constantemente ha venido promocionando a nuestro país de una forma muy buena, y él prohibió utilizarlos”, agregó.

Recordó que antes de la pandemia del COVID-19 el Perú alcanzó los 4.4 millones de turistas extranjeros y que el año pasado hemos cerrado con un millón de turistas menos. Así, advirtió que “somos el único país del mundo que no está en guerra que no ha recuperado ni siquiera el prepandemia”.

“Los países tipo Colombia y Chile no solamente ya regresaron a esos números años atrás, sino que ya los superaron ampliamente. El Perú hace muy pocos años, antes de este desastre, tenía más turistas extranjeros que Colombia y Chile. Hoy día estos países nos superan ampliamente”, subrayó.

LEE MÁS: Municipalidad de Lima no autorizó mitin de Juntos por el Perú en la avenida Paseo de los Héroes Navales

“Nosotros estamos un millón de turistas menos el año pasado y este año casi no crecemos, estamos al 3%. ¿Por qué? Infraestructura terrible, pero la imagen del Perú, que es Machu Picchu, cada día está peor”, añadió.

Lo llama “traidor”

Para Stoessel, Sánchez Palomino “era un traidor llenando el ministerio de amigotes” y dijo que durante la gestión de Castillo Terrones el turismo corporativo desapareció y la crisis en el sector en los últimos años ha sido “catastrófica”.

“Al margen de que cuando sale Castillo con este gabinete cantinflesco, inicial, ¿qué sucedió? Todos los extranjeros que en los últimos 30 años han estado viniendo al Perú a hacer inversiones, a hacer negocios, a generar empleo desaparecieron”, manifestó.

“El turismo de vacaciones no vino por todo este desastre. El turismo corporativo, que es tan importante en cualquier país del mundo, desapareció. La crisis del turismo en este último quinquenio en este país ha sido catastrófica”, agregó.

Finalmente, el CEO de Casa Andina remarcó que Roberto Sánchez “no tiene la más remota idea de lo que es el sector” y mencionó que no se puede prohibir la promoción del turismo en el Perú porque el sur andino del país depende prácticamente de ese rubro.

“Claramente no tiene la más remota idea de lo que es el sector. Cómo alguien puede prohibir promocionar al Perú en el extranjero. Los extranjeros que vienen de turismo son los que nos traen las divisas. Un millón y medio de puestos de trabajo en las zonas más pobres, el sur andino es pobre y gran parte del turismo, el 85%, está allí”, sentenció.