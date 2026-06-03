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Juan Stoessel, CEO de Casa Andina, se pronunció sobre la gestión de Roberto Sánchez como ministro de Comercio Exterior y Turismo. (Foto: Captura Siempre a las 8 / YouTube)
Juan Stoessel, CEO de Casa Andina, se pronunció sobre la gestión de Roberto Sánchez como ministro de Comercio Exterior y Turismo. (Foto: Captura Siempre a las 8 / YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, Juan Stoessel, CEO de Casa Andina, afirmó que durante su gestión como ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez “cometió una serie de errores” y el principal fue que “prohibió promocionar al Perú en el extranjero”.

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