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Acuña no se quedará de brazos cruzados tras acusaciones de Olivera.
Acuña no se quedará de brazos cruzados tras acusaciones de Olivera.
Por Redacción EC

El candidato presidencial César Acuña anunció que presentará una denuncia penal por difamación contra Fernando Olivera, luego de las acusaciones que este último lanzara en su contra durante el reciente debate presidencial.

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