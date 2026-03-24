El candidato presidencial César Acuña anunció que presentará una denuncia penal por difamación contra Fernando Olivera, luego de las acusaciones que este último lanzara en su contra durante el reciente debate presidencial.

A través de su cuenta en X, el líder de Alianza para el Progreso (APP) rechazó los señalamientos y aseguró que tomará acciones legales. “Ante las falsas acusaciones de Fernando Olivera en el debate presidencial, he dispuesto que mi equipo legal presente una denuncia penal por difamación”, escribió.

Sostuvo que los cuestionamientos afectan no solo su imagen personal, sino también a su entorno familiar. “El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune. Mi patrimonio se ha construido con trabajo, esfuerzo y educación”, añadió.

Ante las falsas acusaciones de Fernando Olivera en el debate presidencial, he dispuesto que mi equipo legal presente una denuncia penal por difamación.



El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune. Mi patrimonio se ha construido con… — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) March 24, 2026

Durante el debate, Olivera lanzó acusaciones contra Acuña vinculadas a su partido: “Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso, y tiene esa formación, desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y usar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga ir a sus mítines”.

En su mensaje, Acuña insistió en que buscará que el caso se resuelva en el ámbito legal. “La verdad prevalecerá y la ley se impondrá”, afirmó.