El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo concluyó que el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, vulneró la neutralidad electoral durante una actividad partidaria realizada en Piura, mientras aún ejerce como gobernador regional de La Libertad, en el marco de las elecciones generales del 2026.

Según la Resolución N° 01075-2025-JEE-CHYO/JNE, dicha instancia resolvió -el pasado 13 de setiembre- declarar que Acuña Peralta incurrió en la infracción contenida en el numeral 32.1.5 del artículo 32 del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral.

Dicha norma precisa la prohibición de “formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de alguna organización política o candidato”.

Ante ello, el gobernador regional de La Libertad presentó un recurso impugnatorio dentro del plazo establecido por ley, previo pago de la tasa electoral correspondiente y exposición de la fundamentación de los agravios.

Así, se concedió el recurso de apelación presentado por Acuña Peralta y se dispuso elevar los actuados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para que se pronuncie conforme a ley.

Según informó este Diario, César Acuña participó en un evento proselitista organizado por su partido el pasado 12 de julio en Piura, en el que se impulsó abiertamente su candidatura presidencial de cara a las elecciones generales del 2026.

Cabe indicar que hay al menos otros cinco casos que involucran al partido fundado por Acuña Peralta con propaganda electoral prohibida.