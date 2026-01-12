El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 concluyó que Jessica Tumi, candidata a la primera vicepresidencia de Alianza para el Progreso (APP), que encabeza César Acuña, “habría infringido” el principio de neutralidad en periodo electoral”, en el marco de los comicios generales del 2026.

En un informe, señaló que Tumi Rivas, actual directora ejecutiva del programa Llamkasun Perú, “difunde información institucional de las actividades que realiza como funcionaria pública en un video donde se visualiza el símbolo de la organización política Alianza Para el Progreso”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Asimismo, señala que Jessica Tumi ostenta la condición de afiliada a APP y es candidata en la única fórmula presidencial y a la Cámara de Diputados por la ciudad de Lima.

Detalló que en la corroboración de 34 publicaciones que realizó en su cuenta en la red social TikTok, se le aprecia con la indumentaria del programa Llamkasun Perú y segmentos que corresponderían a una reunión partidaria, además de visualizarse el símbolo de APP.

LEE MÁS: JNE evaluará este jueves 15 de enero apelación contra tacha a candidatura presidencial de Mario Vizcarra

Al verificar en la página institucional del partido, se encontró la actividad “Alianza para el Progreso celebra el Día del Dirigente Popular junto a más de 500 líderes de Huaycán”, que se realizó el 7 de diciembre en el distrito de Ate, se difunde un video que hace uso de elementos institucionales del programa social y contenido alusivo a APP.

“Se concluye que, la actual Directora Ejecutiva del Programa Llamkasun Perú, Sra. Jessica Milagros Tumi Rivas habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante la difusión de un video en el cual se visualizan imágenes de un evento proselitista, incluso el símbolo de la organización política “Alianza Para el Progreso” e imágenes de sus actividades como funcionaria publica de Llamkasun Perú, el video promueve su imagen y favorece su candidatura a la vicepresidenta de la República, lo que favorece al precitado partido político, tal como se detalla en el contenido del presente informe”, subrayó.

“Por lo expuesto, se habría producido la vulneración a la normativa electoral vigente, de acuerdo con lo señalado en el numeral 32.2.4. del artículo 32 del Reglamento, conforme se detalla en el cuadro 5 del análisis precedente, lo que se pone a consideración del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1”, agregó.

El colegiado también advirtió que se han reportado pintas a favor de Jessica Tumi en el distrito de La Victoria en muros de propiedad privadas, los cuales no contaban con la autorización respectiva.

Cabe indicar que Tumi Rivas ejerce el cargo de directora del programa Llamkasun Perú, que depende del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, desde el 12 de septiembre de 2023.