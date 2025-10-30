César Acuña postulará a la Presidencia de la República por Alianza para el Progreso (APP) con Alejandro Soto Reyes y Jessica Tumi como integrantes de su plancha, de cara a las elecciones generales del 2026.

Según la lista entregada por la Dirección Nacional Electoral (DINAE) de dicha agrupación política, Acuña Peralta también postulará como senador en los comicios del 12 de abril del próximo año.

Como accesitarios de la fórmula presidencial se encuentran el exministro de Salud César Vásquez y la excongresista Marisol Espinoza, además de 34 precandidatos al Parlamento Andino.

Vásquez Sánchez también será precandidato de APP para el próximo Senado, al igual que Espinoza Cruz, mientras que Soto Reyes buscará ser electo diputado por la región Cusco.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que este 31 de octubre es la fecha límite para que los candidatos queden inscritos ante los órganos electorales partidarios para participar en las elecciones primarias.

Las elecciones primarias se llevarán a cabo el próximo 30 de noviembre, de acuerdo con la modalidad indicada en la respectiva normativa interna de cada organización política: ese día los afiliados elegirán candidatos o delegados; y el 7 de diciembre los delegados elegirán a los candidatos.

Según la DINAE, Alianza para el Progreso elegirá a sus candidatos para los comicios del próximo año mediante la modalidad de delegados, de acuerdo al artículo 24° inciso c) de la Ley de Organizaciones Políticas.