César Acuña es el candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP). (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Poco antes de renunciar al cargo para postular a la Presidencia de la República en las elecciones generales del 2026, la gestión de César Acuña activó una campaña publicitaria nacional con fondos del Gobierno Regional de La Libertad, según reveló “Cuarto Poder”.

