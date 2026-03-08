Poco antes de renunciar al cargo para postular a la Presidencia de la República en las elecciones generales del 2026, la gestión de César Acuña activó una campaña publicitaria nacional con fondos del Gobierno Regional de La Libertad, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, se buscó que una empresa especializada en medios digitales ayudara a posicionar la gestión del Gobierno Regional de La Libertad en Facebook, Instagram, YouTube y todas las plataformas sociales que sean posibles.

Las bases para promocionar la gestión contemplaban los criterios de segmentación obligatorios, A nivel geográfico, se indicaba incluir Lima, La Libertad y las principales ciudades del Perú, justo al inicio de la campaña electoral en la que postula Acuña Peralta.

Así, tres meses antes de anunciar su renuncia, el Gobierno Regional de La Libertad, dirigido por César Acuña, firmó la resolución que establecía un comité de selección, a fin de contratar el servicio de planificación y ejecución de campañas digitales en redes sociales para visibilizar su gestión.

Se estableció como finalidad pública de esta contratación el “fortalecer la comunicación institucional y la transparencia de la gestión pública, posicionando las principales obras proyectos y servicios implementados por el gobierno regional de La Libertad”.

La intención era dar fuerza, impacto y presencia a las redes en septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2025, coincidentemente cuando la campaña electoral ya se iniciaba. Solo para este servicio se destinaron S/ 479.000.

El contrato establece un ítem particular: el pago de pago de pautas publicitarias. Es decir, una inversión pública destinada, más que a informar, a posicionar.

“Se asignará un presupuesto específico de 370 mil soles, destinado única y exclusivamente a la inversión directa en pauta publicitaria en las plataformas digitales. Esto incluye plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads”, dice el documento en cuestión.

César Acuña renunció al cargo en octubre del 2025 y días después se firmó el contrato que daba paso a la estrategia de posicionamiento en redes sociales. La empresa ganadora fue GM Marketing Services SAC.

Si bien el contrato se firmó en octubre, ya no podía cumplirse a cabalidad, pues había sido concebido para iniciarse desde septiembre. Ante ese escenario, el acuerdo se reestructuró, se redefinieron los plazos y el presupuesto a la mitad. Finalmente, se determinó que la estrategia digital se aplicaría solo en noviembre y diciembre de 2025.

Desde entonces diversos tipos de anuncios y videos aparecieron en Instagram, Facebook y YouTube sobre las principales acciones de la región La Libertad. En las principales páginas web de medios de comunicación comenzaron a aparecer anuncios promocionando la gestión de Acuña Peralta.

¿Cuáles fueron los resultados?

La estrategia duró exactamente 47 días y únicamente en la pauta digital, es decir, en la inversión destinada a promocionar cada publicación, se gastaron diariamente S/5.286, lo que hizo un total de S/185 mil.

El objetivo de la gestión de Alianza para el Progreso (APP) en la región norteña se cumplió, pues el alcance geográfico incluyó Lima Metropolitana, La Libertad y otras regiones del país.

La mayor parte de la inversión en pauta digital se concentró en redes sociales. En Facebook y en Instagram se destinaron S/118.800. Es decir, aproximadamente el 60% del presupuesto total de promoción. En YouTube la inversión alcanzó los S/59.700, mientras que el monto restante, alrededor de S/6.500, se destinó a motores de búsqueda, con el objetivo de ampliar el alcance.

Las reacciones y el alcance podían contabilizarse semanalmente. Algunos de los videos difundidos dentro de esta estrategia lograban cifras bastante altas en redes sociales: en varios casos superaban los 3 millones de interacciones y alcanzaban más de 2 millones de visualizaciones.

Al respecto, Mariano López, gerente general de GM Marketing SAC, se excusó de dar mayores alcances sobre la campaña y dijo que los resultados se podían solicitar “por transparencia” a la gestión del Gobierno Regional de La Libertad.

Se pronuncia

A través de sus redes sociales el candidato presidencial de APP, César Acuña, se pronunció sobre el caso y dijo que la investigación relacionada con este proceso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público desde fines de mayo del 2025.

“La licitación pública se ha desarrollado estrictamente de acuerdo con las normas vigentes, cumpliendo los procedimientos administrativos establecidos y bajo criterios de total transparencia”, expresó.

LEE MÁS: Keiko Fujimori condiciona voto de confianza de Fuerza Popular al Gabinete Ministerial a anulación de clases virtuales

“Es importante precisar que la responsabilidad de la ejecución de este plan es de las gerencias regionales de Imagen, Administración, entre otras unidades orgánicas”, agregó.

Acuña Peralta refirió que todos los contenidos publicitarios elaborados por el GORE La Libertad fueron debidamente reportados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cumpliendo con la ley de Publicidad Estatal en época electoral, que rige desde abril del 2025.

Respecto a las versiones difundidas sobre la convocatoria para una licitación del servicio de publicidad en redes sociales del Gore La Libertad, informo a la opinión pública lo siguiente:



La investigación relacionada con este proceso ya se encuentra en conocimiento del… — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) March 9, 2026

“Llama la atención que el programa dominical Cuarto Poder, una vez más en medio de una campaña electoral, pretenda instalar cuestionamientos que solo contribuyen a generar confusión en la opinión pública y terminan siendo utilizados por sectores de la oposición política para desestabilizar una candidatura que cuenta con el respaldo ciudadano”, sentenció.