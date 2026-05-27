César Guarniz, excandidato a diputado de País Para Todos y ahora parte del equipo técnico que apoya la candidatura de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú para la segunda vuelta, dijo que Antauro Humala, quien purgó condena por los crímenes del ‘andahuaylazo’, tiene derecho a dar su voto a quien quiera.

“El señor Antauro es un ciudadano como cualquiera qu tiene derecho a respaldar o dar el voto a quien corresponda, a quien desee. Nadie le puede negar, no hay una ley que diga no apoyes a esa persona”, señaló este artes al programa “Al final del día”.

El militante de País Para Todos, partido que tuvo como candidato presidencial a Carlos Álvarez en primera vuelta, aseguró que esa ha sido la posición que ha tomado Sánchez con relación al respaldo que Antauro Humala le ha expresado en las últimas semanas.

En #AlFinalDelDía, César Guarniz, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú: "Antauro Humala tiene derecho a respaldar o dar el voto a quien corresponda. No hay una ley para decirle que no apoye a una persona" ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/0RzW18FkaY — Canal N (@canalN_) May 27, 2026

De otro lado, aseguró que la dirigencia de su agrupación política les ha dado la liberta de apoyar a cualquiera de las candidatura de cara a la segunda vuelta, a pesar que País Para Todos emitió un comunicado señalando que institucionalmente no respaldaban ni a Keiko Fujimori ni a Roberto Sánchez.

Cuando se le consultó sobre esta discrepancia entre su apoyo a Sánchez y la postura de no asumir una “adhesión institucional” de su partido, Guarniz dijo que sigue siendo afiliado y que no ha pedido licencia porque habló directamente con Vladimir Meza, presidente de País Para Todos.

“Respetuosamente hemos conversado. Tengo esta propuesta y me dice ‘hermano, existe la libertad para todos los afiliados y militantes a que puedan, si en un lado seguir técnicamente y tiene conocimiento o para ir y apoyar a tal o cual candidato, lo puede hacer’”, indicó.

César Guarniz incluso dijo que no considera “conveniente” pedir licencia porque su partido lo ha dejado en libertad de ser parte del equipo técnico de Juntos por el Perú. “No estoy como partido, estoy como ciudadano”.