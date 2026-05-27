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César Guarniz, excandidato a diputado de País Para Todos, justificó su apoyo a Juntos por el Perú y Roberto Sánchez. (Foto: Andina)
César Guarniz, excandidato a diputado de País Para Todos, justificó su apoyo a Juntos por el Perú y Roberto Sánchez. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

César Guarniz, excandidato a diputado de País Para Todos y ahora parte del equipo técnico que apoya la candidatura de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú para la segunda vuelta, dijo que Antauro Humala, quien purgó condena por los crímenes del ‘andahuaylazo’, tiene derecho a dar su voto a quien quiera.

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