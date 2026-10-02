Los candidatos a la Alcaldía de Lima cerraron sus campañas electorales el último jueves con mítines, caravanas y actividades en distritos con alta cantidad de electores, como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Los Olivos, a tres días de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre.

El jueves fue el último día para realizar manifestaciones públicas de carácter político. De acuerdo con las restricciones electorales, estas actividades quedaron prohibidas desde las 00:00 horas de este viernes 2 de octubre.

Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor por Renovación Popular, encabezó un mitin de cierre en la avenida de la Peruanidad, en Jesús María, el mismo escenario que ha utilizado en anteriores campañas electorales.

En el mitin estuvo acompañado por el excandidato presidencial Carlos Álvarez.

Previamente, López Aliaga recorrió San Juan de Lurigancho en caravana junto con Américo Zegarra, candidato de Renovación Popular a la alcaldía de ese distrito.

También estuvo en El Agustino y Pueblo Libre. En este último distrito prometió obras: “Esta campaña es bien intensa, demoledora, pero la hago con mucho amor a Dios y a los hijos de Dios. [...] Me comprometo a destinar los recursos para las avenidas metropolitanas, las cámaras de seguridad”, dijo.

López Aliaga aseguró que cuando llegó a la Municipalidad de Lima, en el 2023, “todo estaba quebrado”. “Ahora ya he limpiado. Ya sobra plata”, señaló.

La presencia de López Aliaga en el cierre de campaña responde a la particular situación de Renovación Popular en esta elección. Luis Rubio, quien había sido inscrito como candidato a la Alcaldía de Lima por ese partido, renunció a su postulación. Como consecuencia, López Aliaga quedó como cabeza de la lista de regidores.

Carlos Bruce, postulante de Somos Perú, cuestionó el jueves la candidatura de López Aliaga ante la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Tras reunirse con la misión, señaló a la prensa: “Lo último que queremos como peruanos es que el día lunes tengamos un escándalo internacional y una elección mal hecha. Buscamos que esta elección no sea invalidada, que represente el sentir de los limeños, y esperamos que el jurado tome las acciones necesarias para que así sea”.

Mitin en Villa El Salvador

El candidato de Somos Perú realizó un mitin de cierre en el Óvalo Las Palmas, en Villa El Salvador, después de mantener la reunión con la misión.

Allí prometió crear una versión municipal del programa “Techo Propio”.

“Ofrecemos obras, pero bien hechas, dentro del marco de la ley. Haremos el programa Techo Propio limeño”, dijo.

Además, cuestionó la gestión de Rafael López Aliaga. “Estamos a pocos días de tomar decisiones importantes. Que no nos prometan ser potencia mundial ni otras mentiras. La gestión ha dejado endeudado el municipio, con obras incompletas y otras irregularidades que serán sancionadas”.

Al cierre de esta edición, su equipo de campaña informó que el candidato cerraría la jornada en Barranco.

El cierre de Bruce estuvo precedido por el respaldo de la dirigencia de Progresemos. La noche del miércoles, su presidente, Paul Jaimes, anunció el apoyo a Bruce luego de que Luis Miguel Llanos, candidato de ese partido a la Alcaldía de Lima, declinara su postulación para respaldar a Francis Allison, de Avanza País.

Jaimes cuestionó la decisión de Llanos y afirmó que no había sido respaldada por la dirigencia de Progresemos.

Discurso contra la ATU

Francis Allison, candidato de Avanza País, cerró su campaña con un mitin en Ate, acompañado de su esposa, sus hijos y el postulante a la alcaldía de ese distrito, Manuel Vidal.

En su último discurso, Allison prometió exigir la eliminación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao. “Vamos a exigir que la ATU desaparezca. Ese es mi compromiso”, dijo.

También señaló que trabajará “de manera seria”. “Nos mueve la firme creencia de que todos tienen derecho a vivir mejor. [...] Vamos a trabajar de manera seria, firme, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, para que ustedes vivan en paz. Las autoridades corruptas permiten que nos maten, que nos extorsionen”, aseguró.

Allison sumó el jueves el respaldo del excandidato presidencial Álvaro Paz de la Barra, del partido Fe en el Perú.

Además, horas antes de su último mitin, difundió en sus redes sociales un video junto con Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, y Monique Pardo.

“Nuestros artistas merecen espacios, oportunidades y reconocimiento. Lima volverá a apoyar el arte y la cultura, porque una ciudad que valora a sus artistas mantiene viva su identidad”, escribió el candidato en sus redes sociales.

Concentra actividades en el norte

Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú, encabezó su acto de cierre en la avenida Carlos Izaguirre, en Los Olivos.

Urresti estuvo el lunes en Comas, el martes participó en actividades en Independencia y el miércoles y jueves recorrió San Juan de Lurigancho, donde acompañó el cierre de campaña de José Luna Morales, candidato de Podemos Perú a la alcaldía distrital.

Tramo final

La campaña llega a esta instancia con 26 organizaciones políticas que compiten por la Alcaldía de Lima, una cifra que amplió la dispersión de candidaturas en la capital. Entre los postulantes figuran, además de López Aliaga, Bruce, Allison y Urresti, Ricardo Belmont, Elio Riera, Susel Paredes, Yehude Simon, Victoria La Cruz, Segundo Valdez, Mónica Yaya y otros candidatos.