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Candidatos a la alcaldía de Lima
Candidatos a la alcaldía de Lima
Por Martín Calderón

Los candidatos a la Alcaldía de Lima cerraron sus campañas electorales el último jueves con mítines, caravanas y actividades en distritos con alta cantidad de electores, como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Los Olivos, a tres días de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre.

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