El colectivo Peruanos de Estado pidió al mandatario José Jerí, al titular del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), y a la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, conducir un proceso electoral del 2026 “democrático, neutral, transparente y ejemplar”.
En un comunicado, indicó que ante la formación de un nuevo Gobierno, considera “indispensable” invocar a los titulares de los tres poderes del Estado a ejercer su liderazgo para consolidar el orden interno y enfrentar con firmeza la creciente inseguridad ciudadana.
Asimismo, los exhortó a “trabajar unidos” en la reactivación económica y en la generación de empleo digno, luego de las “difíciles circunstancias políticas de los últimos días”.
“Invocamos también a los líderes y actores políticos y sociales a contribuir a la construcción de un clima de paz y esperanza, pues el Perú es una tierra bendecida por la naturaleza y cuna de emprendedores, que lo tiene todo para ser próspero”, subrayó.
El colectivo reafirmó su misión fundacional de contribuir a la formulación de políticas públicas orientadas a garantizar que el proceso electoral de 2026 se desarrolle en un clima de paz, estabilidad económica, política y social.
“Por ello, estamos colaborando con el Jurado Nacional de Elecciones en la promoción del voto informado de los ciudadanos, así como en el respeto irrestricto del cronograma electoral”, acotó.
Finalmente, Peruanos de Estado reiteró su compromiso de seguir promoviendo la unidad nacional, el respeto a la ley y la defensa de la democracia como pilares indispensables para el desarrollo y la paz social.
Cabe indicar que el comunicado está firmado por Carlos Añaños Jerí, Rosario Bazán de Arangurí, Roque Benavides Ganoza, Raúl Diez Canseco Terry, Ricardo Márquez Flores, Fernando Zavala Lombardi y Hugo de Zela Martínez.
