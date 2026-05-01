El Concejo Metropolitano de Lima autorizó al alcalde Renzo Reggiardo a interponer, a nombre de la comuna capitalina, una demanda de conflicto competencial por menoscabo de atribuciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional (TC), por las supuestas omisiones de funciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) referidas a la fiscalización de la legalidad del sufragio y de la administración de justicia en material electoral.

En el petitorio de la demanda se solicita que el TC determine la existencia de un conflicto de competencias entre el JNE y la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la supuesta omisión de funciones constitucionales del ente electoral, que habría infringido el artículo 31 de la Constitución, que refiere que todo ciudadano tiene derecho a elegir libremente.

En el segundo petitorio de la demanda se solicita que el TC declare nulo el Acuerdo del Pleno del JNE del 23 de abril de 2026 que declaró inviable las elecciones complementarias en Lima Metropolitana.

Asimismo, en el tercer petitorio de la demanda se solicita que el TC exhorte al JNE a que cumpla con sus funciones, en estricto cumplimiento del artículo 31 de la Constitución Política.

Del mismo modo, el Concejo Municipal autorizó también al alcalde que solicite la interposición de una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del 23 de abril.

En la demanda, se señala que la supuesta omisión de funciones del JNE altera la paz social y la tranquilidad pública generando un impacto directo en las competencias de la Municipalidad de Lima como gobierno local, afectando la seguridad ciudadana, el orden público, el comercio y el turismo, particularmente en el Centro Histórico de Lima.

En la sesión del Concejo Metropolitano, Renzo Reggiardo, también informó que, en su condición de ciudadano, ha interpuesto ante el 11.º Juzgado Constitucional una demanda de acción de amparo contra el acuerdo del Pleno del JNE que declaró inviable la realización de elecciones complementarias.

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