Resumen

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En el petitorio de la demanda se solicita que el TC determine la existencia de un conflicto de competencias entre el JNE y la Municipalidad Metropolitana de Lima | Foto: Municipalidad de Lima
En el petitorio de la demanda se solicita que el TC determine la existencia de un conflicto de competencias entre el JNE y la Municipalidad Metropolitana de Lima | Foto: Municipalidad de Lima
Por Redacción EC

El Concejo Metropolitano de Lima autorizó al alcalde Renzo Reggiardo a interponer, a nombre de la comuna capitalina, una demanda de conflicto competencial por menoscabo de atribuciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional (TC), por las supuestas omisiones de funciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) referidas a la fiscalización de la legalidad del sufragio y de la administración de justicia en material electoral.