Martín Calderón
Martín Calderón

Conflicto interno en el Apra: Denuncian que candidatos electos en primarias quedaron fuera de las listas oficiales, testimonios y detalles
El Partido Aprista Peruano, que se jactaba de ser la única organización en haber realizado elecciones primarias verdaderamente democráticas, enfrenta ahora acusaciones internas por irregularidades en la inscripción de sus candidatos ante el sistema electoral.

