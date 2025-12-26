Conflicto interno en el Apra: Denuncian que candidatos electos en primarias quedaron fuera de las listas oficiales, testimonios y detalles

Según se denunció, un grupo de militantes que resultó ganador en las elecciones primarias fue retirado en las listas al Congreso bicameral que el partido presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el último 23 de diciembre. En su reemplazo, se incluyó a postulantes designados directamente por un sector de la Comisión Política del Apra, del cual forma parte el candidato presidencial Enrique Valderrama.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El caso enfrenta directamente a Valderrama con Carla García, quien encabeza la lista aprista al Senado nacional. García cuestiona el desplazamiento de candidatos elegidos por voto del militante y respalda públicamente a los afectados.

Los militantes excluidos informaron a El Comercio que ya han presentado recursos ante los jurados electorales especiales para que declaren inadmisibles las listas observadas. Al cierre de esta nota, en la plataforma del JNE se publicó uno de esos pedidos contra la lista a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana.

“Reedición de viejas prácticas”

Carla García ratificó su posición el último jueves mediante un video difundido en sus redes sociales. “No se trata de confrontar al partido, sino de defenderlo. Defenderlo implica exigir que se retroceda en los actos que vulneran la democracia interna y que se restituya lo que fue decidido por el voto militante el 30 de noviembre”, señaló.

A las críticas se sumó el excongresista aprista Javier Velásquez Quesquén, quien advirtió que lo ocurrido desacredita las aspiraciones políticas de Valderrama.

“Lo que estamos viendo es la reedición de viejas prácticas por unos llamados renovadores. No me voy a prestar a este tipo de maniobras, no me voy a callar. Un organismo penetrado por estos sujetos no puede proponer soluciones al país”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

#SenadorRegional #JVQ #APRA #Política #fyp #Perú #Apra ♬ sonido original - Javier Velásquez Quesquén @javiervelasquezquesquen La fraternidad no puede ni debe confundirse con complicidad. Ser orgánicos no implica guardar silencio frente a decisiones que vulneran principios democráticos. Es en esa línea que expreso mi plena solidaridad con los compañeros que han sido excluidos y desplazados de las distintas listas al Congreso y al Parlamento Andino. Son compañeros que han sido democráticamente elegidos por la militancia, mediante un proceso interno. Desconocer esos resultados afecta sus derechos políticos, pero principalmente constituye una grave afectación a la democracia interna. El APRA es fraternidad, pero también es democracia interna, meritocracia y respeto a la militancia. #JavierVelásquezQuesquén

Los candidatos del Apra por la región Cusco amenazaron con renunciar “en señal de protesta, honor y defensa a los principios democráticas” de la agrupación si finalmente las listas logran inscribirse tal como fueron presentantes ante el JNE.

Testimonios

En las elecciones internas del Partido Aprista Peruano, el militante Saúl Garrido obtuvo el puesto 15 entre los precandidatos a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana. De acuerdo con las reglas de paridad de género y alternancia vigentes, explicó que le correspondía integrar la lista definitiva en la ubicación 20, dentro de un total de 32 postulantes por esta circunscripción. Sin embargo, su nombre no apareció en la nómina presentada ante el JNE.

Garrido señaló que fue apartado del proceso pese a haber superado en votos a varios de los postulantes finalmente incluidos como designados.

“Me sacaron de carrera sin respetar la democracia interna. Cinco de los designados sacaron menos votos que yo. Entonces, le estoy pidiendo al JNE que exija el cumplimiento de la norma sobre democracia interna. Tienen que cotejar los resultados de la elección con la lista que se ha presentado”, dijo en diálogo con El Comercio.

Garrido también puso en cuestión el procedimiento seguido por la Comisión Política del Apra para definir la nómina de candidatos. La decisión fue adoptada únicamente por siete de los 12 integrantes de ese órgano partidario, quienes se reunieron para aprobar la relación de designados. En ese grupo estuvieron Enrique Valderrama, Carmen Navarro, Enrique Melgar, Félix Mauricio, José Pimentel, Elías Grijalva y Moisés Tambini.

La controversia se agrava porque Moisés Tambini, uno de los firmantes de ese acuerdo, figura como designado al Senado nacional. En tanto, Edson Grijalva, hijo de Elías Grijalva, aparece en la nómina a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana.

“Se han autoconvocado entre gallos y medianoche. Si bien la designación de invitados es una potestad que tienen, deben respetar también la democracia interna y todos los procedimientos partidarios. Los siete no podían tomar ese acuerdo”, señaló Garrido.

El candidato excluido señaló que el mecanismo de designación está pensado para incorporar figuras de alto perfil, pero el Comité Político lo utilizó - dijo- para revertir los resultados de las primarias.

Otro de los apartados es Pedro Palma, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista Peruano. Palma solicitó al Jurado Electoral Especial de Lima Oeste que declare inadmisible la lista del Apra a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana.

El reclamo ya figura en la plataforma pública del (JNE).

En declaraciones a El Comercio, Palma sostuvo que el partido estaba obligado a definir y transparentar previamente qué espacios estaban destinados para los designados. Según explicó, la ley orgánica de elecciones exige que tales cupos se reservan y se informan de manera expresa desde la convocatoria a las elecciones internas, algo que —afirmó— no ocurrió en este caso.

“Están vulnerando el derecho de participación de quienes hemos ganado en las elecciones primarias”, lamentó.

Descargos

En un breve diálogo con El Comercio, Enrique Valderrama defendió la legalidad de las designaciones cuestionadas. Aunque se le solicitó responder por vía telefónica a las observaciones específicas sobre el proceso, optó por enviar una respuesta escrita a través de WhatsApp.

“El 20% de invitados está dentro de las atribuciones estatutarias de la Comisión Política y dentro del marco legal. Es una práctica usual y ha sido ahora empleada fundamentalmente para los espacios vacíos en regiones. En el caso de senadores nacionales se trató de reforzar nuestra propuesta de reforma del sistema de justicia con dos abogados bastante reconocidos por el mundo jurídico peruano”, dijo.

Valderrama añadió: “La responsabilidad de la inscripción es de la personería legal y ha actuado de acuerdo a ley y al estatuto. Es cuanto tengo que decir respecto al tema. Lo demás son debates internos que no tiene sentido exponer a la prensa de acuerdo a nuestra tradición partidaria”.

Opinión

El abogado Roy Mendoza, especialista en derecho electoral, señaló que un candidato designado no puede reemplazar a un elegido en las primarias.

“Los resultados de las primarias tienen que respetarse; caso contrario, se vulnera la democracia interna y podría ser observada por el JEE”, añadió.

Mendoza señaló que “la vulneración a la democracia interna a veces es insubsanable y se declara improcedente; pero en este caso es solo una cuestión de reordenar las listas respetando los resultados de las primarias”.

Con los reclamos ya admitidos a trámite, las autoridades electorales deberán evaluar si la aplicación del mecanismo de designación vulneró los resultados de las primarias, una decisión que podría derivar en la reconfiguración —o eventual exclusión— de las listas partidarias.