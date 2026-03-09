Resumen

El congresista Edward Málaga fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el congresista Edward Málaga (no agrupados) anunció que además de postular al Senado integra el equipo de plan de gobierno del candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez.

