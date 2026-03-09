En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el congresista Edward Málaga (no agrupados) anunció que además de postular al Senado integra el equipo de plan de gobierno del candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez.

El legislador indicó que una de sus funciones es “apuntalar” dicho equipo técnico y aportar experiencia y conocimiento del Estado.

Asimismo, Málaga Trillo dijo que es el encargado de las políticas de ciencia, tecnología e innovación del plan de gobierno del comediante, que postula por primera vez a la Presidencia de la República.

“Una de mis funciones es justamente apuntalar este equipo técnico y aportar junto con otros colegas esta experiencia que se necesita y este conocimiento del Estado que se necesita para poder llegar”, expresó.

“Además de ser candidato al Senado nacional con el número 10, estoy en el equipo de plan de gobierno, soy responsable de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, Carlos me ha dado luz verde para que en caso de llegar a ser gobierno, podamos extender todos estos planes que tenemos desde hace tiempo para que la ciencia, tecnología e innovación sean además no solo conocimientos, sino una fuente de soluciones a todos los problemas, es transversal”, agregó.

De otro lado, Edward Málaga anunció que no le dará el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por Denisse Miralles, que acudirá al Congreso para la sesión de investidura el próximo 18 de marzo.

En ese sentido, el parlamentario no agrupado también consideró que se debería hablar sobre la permanencia de José María Balcázar en la Presidencia de la República.

“No le voy a dar el voto a la señora Miralles, creo que es innecesaria esta discusión y creo que deberían ellos presentar otras posibilidades, y tenemos que hablar también de la continuidad del señor Balcázar no solo por temas de salud, sino por capacidad mental y cognitiva”, sentenció.