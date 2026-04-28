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Edward Málaga, pidió al presidente del JNE que motive la decisión del organismo. (Foto: Congreso)
Edward Málaga, pidió al presidente del JNE que motive la decisión del organismo. (Foto: Congreso)
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El congresista Edward Málaga solicitó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo que aclare y explique el comunicado por el que el organismo sostiene que son inviables las elecciones complementarias en el marco de lo ocurrido el 12 de abril durante las elecciones generales, donde varios electores se quedaron sin votar.

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