El congresista Edward Málaga solicitó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo que aclare y explique el comunicado por el que el organismo sostiene que son inviables las elecciones complementarias en el marco de lo ocurrido el 12 de abril durante las elecciones generales, donde varios electores se quedaron sin votar.

Del mismo modo, le solicitó precisiones con respecto a la vulneración del derecho al sufragio de los electores afectados por la tardía instalación de las mesas de sufragio.

“Desafortunadamente para los millones de electores que siguen con preocupación cada acción del JNE -me incluyo-, dicho comunicado carece de la transparencia que amerita la actual crisis electoral: no hace mención a resolución alguna del pleno del JNE ni a los argumentos jurídicos o de conciencia que sustentan la declaratoria de inviabilidad, tal como sí se hizo en el acuerdo del 12 de abril, que amplió el horario de instalación de mesas y votación hasta el 13 de abril. Dicho escrito resulta, por lo tanto, limitado y ambiguo en sus alcances”, señala el oficio dirigido a Burneo.

Asimismo, le pidió que convoque, “de manera urgente”, a una conferencia de prensa para explicar en qué medida la masiva tardanza en la instalación de mesas de votación constituye un “acto que limita al ciudadano el ejercicio de sus derechos”.

Citación al Congreso

Málaga, además, solicitó al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso que invite a Burneo en sesión extraordinaria de la comisión con el fin de que dé las explicaciones del caso.

“En relación a la relevancia constitucional, institucional y electoral, agradeceré a usted tenga a bien evaluar que la Comisión de Fiscalización y Contraloría, invite al presidente del Jurado Nacional de Elecciones a una sesión extraordinaria de la comisión, a fin de que informe sobre las interrogantes y aspectos contenidos en el oficio antes mencionado”, señala en otro oficio dirigido al presidente de dicho grupo de trabajo, Elvis Vergara.

Oficio presentado por el congresista Edward Málaga.

Oficio presentado por el congresista Edward Málaga.

Precisó que el titular del JNE debe indicar la naturaleza jurídica del comunicado difundido el 24 de abril de 2026, indicando expresamente “si constituye una nota meramente informativa, la comunicación de un acuerdo adoptado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones; o la exteriorización de una decisión formal con efectos jurídicos dentro del proceso electoral en curso”.