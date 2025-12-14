El congresista Ilich López (Acción Popular) anunció que presentará una denuncia constitucional contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que anularon las primarias de dicho partido, con lo cual quedó fuera de las elecciones generales del 2026.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), calificó de “arbitraria y nefasta” la decisión del máximo organismo electoral de excluir al partido de la lampa del proceso general del próximo año.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: JNE declara nulas las elecciones primarias de Acción Popular para las Elecciones Generales 2026

Asimismo, López dijo que la denuncia irá contra el presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, y los miembros Willy Ramírez Chávarry y Rubén Torres Cortez, quienes votaron por anular las elecciones internas de AP.

“En defensa de la democracia en el Perú y en contra de la arbitraria y nefasta decisión del JNE de excluir a Acción Popular del proceso 2026, anuncio que presentaré acusación constitucional contra el presidente del JNE Roberto Burneo Bermejo y los miembros, Willy Ramírez Chávarry y Rubén Torres Cortez. Hoy es Acción Popular mañana será cualquier otro partido”, expresó.

En defensa de la democracia en el Perú y en contra de la arbitraria y nefasta decisión del @JNE_Peru de excluir a @AccionPopular del proceso 2026, anuncio que presentaré acusación constitucional contra el presidente del JNE Roberto Burneo Bermejo y los miembros, Willy Ramírez… — Ilich López (@ilichlopez2025) December 15, 2025

Como se recuerda, el Pleno del JNE resolvió declarar nulas las elecciones primarias realizadas por la organización política Acción Popular para definir a sus candidatos a las Elecciones Generales del 2026 al advertir vicios sustanciales que afectan los principios de democracia interna y el debido proceso.

Según la Resolución N.° 0745-2025-JNE, se detectó que no existe coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

LEE MÁS: Víctor García Belaúnde pide plenario y renuncia de la dirigencia de Acción Popular tras fallo del JNE

Estas inconsistencias se presentaron en las elecciones primarias efectuadas el 30 de noviembre en diversas circunscripciones del país, entre ellas Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

El JNE precisó en la resolución que en las seis mesas de sufragio se incluyó a ciudadanos que no habían sido elegidos en el proceso interno de AP.

LEE MÁS: Salvemos al Perú elige su candidato presidencial por lanzamiento de moneda

“Esta situación evidencia que el 100 % de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral, afectando la legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna de la organización política”, indicó.