Resumen

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La reorganización no deberá interferir con la realización de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, las cuales deberán desarrollarse con normalidad. (Foto: Congreso)
La reorganización no deberá interferir con la realización de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, las cuales deberán desarrollarse con normalidad. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El congresista Jorge Montoya presentó un proyecto de ley que plantea declarar en emergencia funcional a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por un periodo de seis meses, con el objetivo de ejecutar una reorganización administrativa integral del organismo electoral.

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