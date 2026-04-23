El congresista Jorge Montoya presentó un proyecto de ley que plantea declarar en emergencia funcional a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por un periodo de seis meses, con el objetivo de ejecutar una reorganización administrativa integral del organismo electoral.

La iniciativa propone medidas extraordinarias y temporales enfocadas en la estructura de gestión de la ONPE, sin afectar —según el texto— su autonomía constitucional ni sus funciones esenciales en la organización de elecciones.

Se contempla incluso la suspensión parcial de disposiciones internas para facilitar el proceso de reorganización.

Proyecto de ley presentado por el congresista Montoya.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de una Comisión Técnica de Reorganización, integrada por el jefe de la ONPE, representantes de la Junta Nacional de Justicia y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este grupo tendrá amplias facultades para evaluar el desempeño institucional, revisar los procesos logísticos y operativos, así como analizar la actuación del personal del organismo electoral.

El proyecto también plantea que dicha comisión pueda disponer medidas disciplinarias, incluyendo la remoción, suspensión o incluso el cese de funcionarios cuando existan indicios de responsabilidad administrativa grave. Asimismo, se le otorga la capacidad de proponer reformas legales y administrativas, además de poner en conocimiento de las autoridades posibles responsabilidades civiles o penales.

Al importante a señalar es que la propuesta establece que la reorganización no deberá interferir con la realización de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, las cuales deberán desarrollarse con normalidad.