El congresista Segundo Montalvo Cubas solicitó a la ONPE un informe detallado sobre el presupuesto invertido en campañas de información y capacitación ciudadana de cara a las Elecciones Generales 2026.

A través de un oficio dirigido al jefe del organismo electoral, Piero Alessandro Corvetto Salinas, el parlamentario pidió conocer cuánto se ha destinado a instruir a los votantes sobre el correcto uso de la cédula de votación en los comicios previstos para el próximo 12 de abril.

Montalvo sustentó su pedido en información difundida por el El Comercio, que cita una encuesta de Datum Internacional, según la cual el 80% de peruanos afirma no saber cómo votar en la cédula que se utilizará en estas elecciones. Además, indicó que en Lima y Callao el desconocimiento alcanza al 88% en cuanto al procedimiento de votación, mientras que el 60% no distingue entre Cámara de Diputados y Senado.

Oficio de congresista Segundo Montalvo dirigido a Piero Corvetto.

En ese contexto, el congresista advirtió que la ONPE tiene un rol clave en garantizar que la ciudadanía esté debidamente informada para ejercer su derecho al voto, por lo que consideró necesario conocer el detalle del gasto y las acciones implementadas.

Asimismo, solicitó información sobre los programas o jornadas de capacitación realizadas a nivel nacional —incluyendo Lima, Callao y regiones—, así como el impacto y alcance de estas iniciativas.