Resumen

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Una encuesta de Datum Internacional evidencia que el 80% de peruanos afirma no saber cómo votar en la cédula que se utilizará en estas elecciones. (Foto: Andina)
Una encuesta de Datum Internacional evidencia que el 80% de peruanos afirma no saber cómo votar en la cédula que se utilizará en estas elecciones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El congresista Segundo Montalvo Cubas solicitó a la ONPE un informe detallado sobre el presupuesto invertido en campañas de información y capacitación ciudadana de cara a las Elecciones Generales 2026.

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