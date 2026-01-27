En Siempre a las 8, con Milagros Leiva, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), que postula al Senado, afirmó que “recién” se acababa de enterar sobre las cinco papeletas y multas sin pagar que registra por más de S/2 mil.

El parlamentario laboraba como mototaxista en la región Amazonas antes de ser elegido en las elecciones del 2021 y dijo que no sabía que tenía multas sin pagar, que ascienden a un total de S/2.140, según información dada a conocer por Infobae, citando a Territorio Tomado.

“Ni siquiera he sabido que tenía cinco papeletas porque como dirigente nos exponemos. La comisaría de Utcubamba tenía el depósito municipal en la calle. Nosotros presentamos un documento para que lo retire, que sea de libre tránsito. Me pusieron una papeleta”, expresó.

“Yo voy a enterarme, recién me acabo de enterar, seguramente cuando he sido dirigente de mototaxistas. Nunca he cometido nada malo. No ha llegado esa papeleta a mi domicilio”, agregó.

Según leyó Milagros Leiva, las infracciones se cometieron en Utcubamba por no presentar tarjeta de identificación, haberse estacionado mal y desobedecer las indicaciones de tránsito, entre otras.

Además, un informe de este Diario, de junio del 2023, reveló que según el portal del Ministerio de Transportes (MTC), el 25 de setiembre del 2020, Montalvo recibió tres papeletas a la vez en Utcubamba.

La primera que se le impuso, una M18 -una de las más graves del reglamento-, fue por desobedecer las indicaciones sobre el tránsito que ordene el efectivo de la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, no detenerse cuando el agente lo ordena o darse a la fuga en un operativo.

Asimismo, se le impuso una papeleta G58 por no presentar la Tarjeta de Identificación Vehicular, licencia de conducir o DNI; y también por no llevar placas de rodaje en el vehículo, una multa que ya había recibido en abril de ese mismo año.

En enero del 2010 también recibió una infracción L01 por dejar el vehículo mal estacionado. En el 2023, ya elegido congresista por Perú Libre, presentó un proyecto de ley que proponía legalizar en Lima el taxi colectivo.

Legalmente, Segundo Montalvo aparece como imputado penalmente en el distrito fiscal de Amazonas para cuatro procesos: en octubre del 2005 por robo (simple); en julio del 2009 por los delitos de receptación y hurto agravado (casa habitada); en julio del 2015 por usurpación; en setiembre del 2015 por usurpación; octubre del 2018 por falsa declaración de procedimiento administrativo.

Admite sentencias

El parlamentario de la bancada de Perú Libre también informó que consignó en su hoja de vida tener una sentencia civil por violencia familiar, emitida por el Juzgado Civil de la sede Utcubamba, Amazonas.

“Yo hago la denuncia a un familiar y de allí me involucran. Me descuido en el proceso y me sentencian, es lo que ha pasado. Segundo Montalvo no ha hecho nada. Es algo íntimo, no quiero hablar. Me involucraron porque al señor que lo denuncian me metió a mí. Me descuidé del proceso y me sentenciaron”, manifestó.

“Yo he sido mototaxista, me he dedicado a mi vida diaria y resulta que salí sentenciado. Me dieron trabajos comunitarios por 20 días. En la municipalidad cambiaba fluorescentes, limpiaba las paredes. Fui involucrado en ese proceso, fui el denunciante”, añadió.

Montalvo Cubas también consignó otra condena emitida en mayo del 2006 por el Primer Juzgado Penal de Uctubamba (Amazonas) por el delito de “ejercicio arbitrario del derecho por propia mano”.