Elecciones 2026: estos son los “jales” que los partidos buscan llevar al Congreso bicameral

Con el cierre del plazo para solicitar la inscripción de candidaturas, el pasado martes 23 de diciembre, el proceso rumbo a las elecciones generales del 2026 entró en etapa decisiva. Los partidos políticos y alianzas electorales presentaron oficialmente a sus postulantes a la presidencia de la República, al Congreso bicameral y al Parlamento Andino.

Ese hito electoral reveló una lista heterogénea de aspirantes. En ella figuran personajes cercanos a los expresidentes Dina Boluarte y Pedro Castillo, congresistas acusados de “mochasueldo”, exministros de Estado, exfutbolistas, líderes religiosos, exparlamentarios cuestionados, militares en retiro, entre otros perfiles.

Al cierre de esta edición, varias organizaciones políticas aún continuaban ingresando información de sus candidatos en la plataforma Declara+, habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según informó el ente electoral a El Comercio recientemente, el sistema permanecería abierto para el inicio de sesión hasta las 23:59 horas del martes.

Quienes accedan antes de ese límite podrían completar el registro de sus postulantes hasta el mediodía de este miércoles 24 de diciembre, siempre que mantengan la sesión activa.

Los candidatos del fujimorismo

Fuerza Popular fue la primera organización política en completar la inscripción de la totalidad de sus 57 listas. En ese proceso, el fujimorismo otorgó los primeros números a congresistas y excongresistas más cercanos y leales a Keiko Fujimori, así como a ex altos mandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Aunque Fujimori había adelantado que no postularía al Senado, argumentando que no quería un “premio consuelo”, Fuerza Popular incluyó en esa contienda a su candidato a la segunda vicepresidencia de la República, Miguel Torres, quien encabeza la lista al Senado nacional.

En tanto, el postulante a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, figura como candidato al Parlamento Andino. Galarreta ocupa actualmente ese cargo, por lo que busca la reelección inmediata.

La lista al Senado nacional de Fuerza Popular también incorpora al actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi; a los excongresistas Martha Chávez, Carlos Tubino y Carlos Mesías; a las actuales parlamentarias Patricia Juárez y Martha Moyano; así como a César Astudillo, general del Ejército en retiro y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Además, para el Senado por distritos múltiples, el fujimorismo presenta al congresista Ernesto Bustamante y a los exparlamentarios Milagros Salazar y Marco Miyashiro, este último general PNP en retiro y ex jefe del GEIN, entre otros postulantes.

La lista evidencia el liderazgo centralizado de Keiko Fujimori y un énfasis en temas de seguridad.

Las cartas de López Aliaga

Renovación Popular, partido ubicado en el mismo espectro de la derecha, también optó por reforzar sus listas con ex altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Para el Senado, la agrupación postula al vicealmirante en retiro Francisco Calisto Giampietri y a José Cueto, actual congresista y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En tanto, para la Cámara de Diputados presenta a José Baella, general PNP en retiro y ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).

El candidato presidencial Rafael López Aliaga encabeza además la lista de Renovación Popular al Senado nacional. En esta nómina figuran también la excongresista Lourdes Alcorta, la exprocuradora Katherine Ampuero, el exministro de Agricultura Absalón Vásquez, los actuales congresistas Alejandro Muñante y Gladys Echaiz, así como el exfutbolista Paolo Maldonado.

Para la Cámara de Diputados postulan, entre otros, la candidata a la primera vicepresidencia de la República, Norma Yarrow, y el empresario Javier Cipriani, hermano del excardenal Juan Luis Cipriani.

Tantas veces APP

Alianza para el Progreso (APP), partido que en procesos electorales anteriores llevó al Congreso a figuras luego sentenciadas por delitos como peculado (Edwin Donayre), colusión (Benicio Ríos) y violación sexual (Freddy Díaz), esta vez postula al Senado a la actual congresista Magaly Ruiz, investigada por presuntamente recortar el sueldo de sus trabajadores.

La lista al Senado es encabezada por César Acuña, líder de APP y también candidato a la presidencia de la República. Le sigue, con el número 2, Marisol Espinoza, dirigente del partido, ex primera vicepresidenta de la República durante el gobierno de Ollanta Humala y excongresista. Se encuentran en la nómina los actuales legisladores Lady Camones y Roberto Kamiche, así como los exparlamentarios Tania Rodas, Arlette Contreras y Roberto Vieira, este último expulsado en el 2016 de la entonces bancada oficialista Peruanos por el Kambio.

Las listas de APP incluye además a varios personajes vinculados a la expresidenta Dina Boluarte, cuyo gobierno fue sostenido políticamente por esta agrupación. Entre ellos figura el exministro del Interior Juan José Santiváñez, quien postula al Senado pese a las investigaciones fiscales que afronta por presunta negociación incompatible y otros delitos. Santiváñez es hombre de confianza de Boluarte.

A esa nómina se suma el exministro de Salud César Vásquez, quien representó la cuota de APP en el gobierno de Boluarte y ahora busca un escaño en el Senado nacional. En tanto, para la Cámara de Diputados, el partido presenta al abogado Luis Vivanco, quien ha ejercido la defensa legal de Nicanor Boluarte.

La nómina de postulantes de APP al Senado considera al exfiscal anticorrupción Martín Salas; el médico Carlos Vela Barba, hermano del fiscal superior Rafael Vela Barba; y el abogado Elio Riera, ex defensor legal del fallecido expresidente Alberto Fujimori.

En la lista también figura Yessenia Lozano, quien se autodenomina “hija política” de César Acuña. Lozano fue jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso y recientemente las autoridades electorales confirmaron que vulneró el principio de neutralidad al mantener en su oficina parlamentaria una imagen de Acuña.

Además, APP incluye entre sus candidatos al exfutbolista Julio Rivera, conocido como el ‘Coyote’, exjugador de Universitario de Deportes y medio hermano de Paolo Guerrero.

El entorno de Castillo se reubica en Podemos

Podemos Perú conforma una lista al Senado marcada por figuras vinculadas al entorno del expresidente Pedro Castillo. La agrupación postula a la segunda vicepresidencia de la República y al Senado al abogado Raúl Noblecilla, defensor legal de la ex presidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez.

En la misma nómina figura el ex primer ministro Guido Bellido, uno de los personajes más cercanos a Castillo durante su gestión. Bellido fue, además, uno de los pocos congresistas que no respaldó la vacancia presidencial en diciembre del 2022, optando entonces por la abstención.

También postula el actual legislador Edgar Tello, docente y dirigente sindical ligado a Castillo desde las huelgas magisteriales del 2017. Tello integró la denominada cuota de maestros que llegó al Congreso con Perú Libre en las elecciones generales del 2021 y, ya en funciones, fue denunciado por “mochasueldo”.

La lista de Podemos al Senado también incluye a Herminia Chino, madre de Betssy Chávez; Roger Najar, excongresista y excoordinador del denominado “Plan Bicentenario” para los primeros 100 días del gobierno de Castillo; Juanita Pastor, esposa de Daniel Urresti; y José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso.

En tanto, para la Cámara de Diputados, Podemos presenta al exministro del Interior Luis Barranzuela, quien formó parte del gabinete durante el gobierno de Castillo.

La alianza de Roberto Chiabra

El candidato presidencial Roberto Chiabra, de la alianza Unidad Nacional, también encabeza la lista al Senado nacional.

También aspira a un escaño en la Cámara Alta Neldy Mendoza, candidata a la segunda vicepresidencia de la República.

En tanto, para la Cámara de Diputados postulan, entre otros, Javier Bedoya Denegri, candidato a la primera vicepresidencia de la República, y Anthony Lastra, pastor evangélico que durante el gobierno de Dina Boluarte intentó impulsar la instalación de una capellanía religiosa en Palacio de Gobierno.

Los jales de López Chau

Por Ahora Nación, la lista al Senado nacional la encabeza Alfonso López Chau, candidato presidencial de la agrupación. Lo acompañan Patricia Correa, exministra de Educación que permaneció apenas siete días en el cargo al inicio del gobierno de Dina Boluarte; y Luis Villanueva, candidato a la vicepresidencia de la República y actual presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

La nómina al Senado también la integran Mirtha Vásquez, ex presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Castillo y ex presidenta del Congreso; Jaime Delgado, excongresista y activista por los derechos de los consumidores; Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción; y la actual congresista Ruth Luque.

En tanto, para la Cámara de Diputados, Ahora Nación presenta, entre otros, a Harvey Colchado, coronel PNP en retiro, quien encabeza la lista de candidatos por Lima Metropolitana, así como a Indira Huilca, excongresista de izquierda.

En Avanza País

El congresista Luis Aragón (Acción Popular) figura como candidato a la Cámara de Diputados por Avanza País en la lista correspondiente a la región Cusco.

La postulación se produce pese a que Acción Popular acordó no autorizar a ninguno de sus militantes a candidatear por otra agrupación política.

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, aseguró desconocer quién dio luz verde a la candidatura de Aragón.

“Es inválido porque contraviene un acuerdo del partido”, afirmó Chávez en diálogo con El Comercio.

El caso de Prado Ravines

El partido Un Camino Diferente inscribió como candidato al Senado nacional al excomandante de la Policía Nacional del Perú Raúl Prado Ravines. Prado fue condenado en junio pasado a 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado; sin embargo, en septiembre, una sala de apelaciones anuló la sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio.

El excomandante permaneció prófugo de la justicia luego de ser señalado como uno de los presuntos cabecillas del denominado “Escuadrón de la Muerte”, grupo acusado de presuntas ejecuciones extrajudiciales en operativos policiales simulados.

Los candidatos de Lescano

Por Cooperación Popular, la lista al Senado está encabezada por Yonhy Lescano, candidato presidencial de la agrupación. Lo acompañan, entre otros, Carlos Zeballos, actual congresista, y Carlos Torres Caro, excongresista y abogado del expresidente Castillo ante el Congreso.

Torres Caro fue expulsado recientemente del hemiciclo tras proferir insultos contra los parlamentarios mientras ejercía la defensa de Castillo. Ese episodio se perfila hoy como una acción deliberada y orientada a ganar visibilidad mediática en el contexto de su postulación.

En tanto, Juntos por el Perú anunció la candidatura al Senado del etnocacerista Antauro Humala. Sin embargo, su postulación sería improcedente, ya que aún no habría cumplido con el pago de la reparación civil impuesta por el caso del “Andahuaylazo”.

Al respecto, el abogado Roy Mendoza, especialista en derecho electoral, señaló a El Comercio que la normativa es inequívoca: “Jurídicamente, la ley es clara: quienes mantienen deudas por reparación civil no pueden participar en un proceso electoral, porque no se encuentran rehabilitados”.

El anuncio responde a una estrategia de marketing electoral impulsada por Roberto Sánchez.