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El nuevo Congreso bicameral estará conformado por la Cámara de Diputados y el Senado, con funciones diferenciadas y un proceso legislativo de doble revisión. (Foto: Congreso)
El nuevo Congreso bicameral estará conformado por la Cámara de Diputados y el Senado, con funciones diferenciadas y un proceso legislativo de doble revisión. (Foto: Congreso)
Por Christian Tinoco Sánchez

El sondeo a boca de urna de la encuestadora Datum Internacional, para América Televisión, otorgó el primer lugar a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mientras que se disputan el segundo lugar Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Ricardo Belmont (Obras) y Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú).

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