El sondeo a boca de urna de la encuestadora Datum Internacional, para América Televisión, otorgó el primer lugar a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mientras que se disputan el segundo lugar Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Ricardo Belmont (Obras) y Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú).

Además, en esta elección, se elige un Congreso bicameral luego de 36 años, lo que implica que se tendrá una Cámara de Diputados, con 130 escaños, y un Senado con 60 integrantes.

Según el boca de urna de Datum para el próximo Senado, Fuerza Popular sería el principal grupo político en esta instancia legislativa, con 22 escaños, seguido por Juntos por el Perú (11), Renovación Popular y Partido del Buen Gobierno (ambos con 8), Obras (6) y Ahora Nación (5).

La composición de la Cámara de Senado, según el flash electoral a boca de urna de Datum.

Respecto a la Cámara de Diputados, Fuerza Popular obtendría 41 curules y se convertiría en la principal bancada. Completarían el periodo 2026-2031 los partidos Juntos por el Perú (22), Renovación Popular (20), Partido del Buen Gobierno (19), Obras (18) y Ahora Nación (10).

La composición de la Cámara de Diputados según el flash electoral a boca de urna de Datum.

De este modo, seis partidos políticos tendrían representación para el próximo periodo de gobierno 2026-2031. No obstante, en la actual elección un total de 21 candidatos presidenciales se presentaron de manera simultánea como postulantes al Senado.

A la espera de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirme estos resultados, y teniendo en cuenta los partidos que obtendrían representación según el boca de urna de Datum, al menos 18 postulantes a la Presidencia se quedarían sin escaño alguno.

Entre ellos están Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Mario Vizcarra (Perú Primero), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Carlos Jaico (Perú Moderno), José Luna Gálvez (Podemos Perú), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y Marisol Pérez Tello (Primero la Gente).

También figuran Armando Massé (Partido Democrático Federal), Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Carlos Espá (SíCreo), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente).

Igualmente, Fiorella Molinelli (alianza electoral Fuerza y Libertad), Roberto Chiabra (alianza Unidad Nacional), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), José Williams (Avanza País) y Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú).

En el caso de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Ricardo Belmont (Obras) y Alfonso López Chau (Ahora Nación), cuyos partidos obtendrían representación, la ONPE tendrá que determinar sus situaciones, pues los dos primeros luchan palmo a palmo por el pase a la segunda vuelta, a la vez que postulan al Senado.

¿Y la Cámara de Diputados?

A la par, seis candidatos presidenciales también postulan por una curul en la futura Cámara de Diputados 2026-2031, entre ellos Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú).

Otros postulantes que se quedarían con las manos vacías son Paul Jaimes (Progresemos), George Forsyth (Somos Perú), Ronald Atencio (alianza electoral Venceremos), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) y Enrique Valderrama (Partido Aprista).