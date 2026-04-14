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Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Fotos: Joel Alonzo @ photo.gec
Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Fotos: Joel Alonzo @ photo.gec
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La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República citó a los jefes de la ONPE, Piero Corvetto y del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo tras los problemas registrados durante las Elecciones Generales 2026.

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