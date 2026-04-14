La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República citó a los jefes de la ONPE, Piero Corvetto y del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo tras los problemas registrados durante las Elecciones Generales 2026.

Corvetto llegó al Congreso a las 2:00 p.m. y se dirigió de inmediato a la Sala Miguel Grau Seminario para participar de la sesión extraordinaria.

Sin embargo, el jefe del JNE, Roberto Burneo no se ha hecho presente.

La citación se produce luego de que se confirmara que más de 200 mesas de sufragio no pudieron instalarse, lo que impidió que decenas de miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Entre los principales problemas reportados figuran la falta de material electoral, retrasos en la instalación de mesas y locales que no llegaron a abrir, especialmente en Lima.

En este contexto, la Comisión de Fiscalización busca esclarecer las responsabilidades administrativas y operativas detrás de estas deficiencias, que han sido duramente cuestionadas por actores políticos y observadores internacionales.

Las autoridades deberán explicar por qué no se previeron estos inconvenientes y qué medidas se adoptaron —o no— para garantizar el normal desarrollo del proceso.

Cabe señalar que en el Ministerio Público ya se han iniciado investigaciones preliminares para determinar si existió negligencia o algún tipo de concertación irregular en la contratación y ejecución de servicios de traslado de material electoral. Producto de ello ya fue detenido el funcionario de la ONPE, José Samamé Blas.

En paralelo, no se descarta que la Junta Nacional de Justicia evalúe eventuales responsabilidades disciplinarias contra los titulares de los organismos electorales.