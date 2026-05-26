Resumen

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Vocero de la Contraloría General de la República, Luis Castillo Torrealva. (Foto: GEC)
Vocero de la Contraloría General de la República, Luis Castillo Torrealva. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El vocero de la Contraloría General de la República, Luis Castillo Torrealva, afirmó que las irregularidades detectadas en la contratación del servicio de transporte de material electoral por parte de la ONPE evidencian un presunto favorecimiento indebido a la empresa ganadora de la buena pro, que finalmente fue la empresa Galaga.