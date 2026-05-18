La Contraloría General de la República inició un servicio relacionado de recopilación de información sobre el servicio de alimentación destinado a observadores electorales internacionales en el marco de las Elecciones Generales 2026, según un oficio remitido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El documento, fechado el 18 de mayo de 2026 y dirigido al presidente del JNE, Roberto Burneo, señala que el Órgano de Control Institucional dispuso el inicio de estas acciones de supervisión conforme a la normativa del Sistema Nacional de Control.

De acuerdo con el oficio, la medida se adopta respecto al denominado “Servicio de alimentación para observadores electorales internacionales”, en el contexto de la organización de la segunda vuelta presidencial prevista para junio.

Oficio de la Contraloría dirigido al JNE.

La comunicación lleva la firma digital de Gustavo Adolfo Pajares Gómez, jefe del Órgano de Control Institucional del Jurado Nacional de Elecciones, quien, además, solicita brindar las facilidades correspondientes al equipo acreditado encargado de realizar la recopilación de información.

La Contraloría inicia estas investigaciones tras la difusión de imágenes y reportes sobre una reunión social en la que participaron funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Reniec junto a observadores internacionales y fiscalizadores, pocos días antes del proceso electoral.

Según los reportes periodísticos, el evento se habría realizado en un local privado y habría implicado un gasto superior a los 25 mil soles.