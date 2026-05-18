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Cumplido el plazo, la Contraloría publicará en su portal web la lista de autoridades que no hayan presentado el documento. Foto: Andina.
Cumplido el plazo, la Contraloría publicará en su portal web la lista de autoridades que no hayan presentado el documento. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República inició un servicio relacionado de recopilación de información sobre el servicio de alimentación destinado a observadores electorales internacionales en el marco de las Elecciones Generales 2026, según un oficio remitido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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