Resumen
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La Contraloría General de la República inició un servicio relacionado de recopilación de información sobre el servicio de alimentación destinado a observadores electorales internacionales en el marco de las Elecciones Generales 2026, según un oficio remitido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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