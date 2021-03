Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia del coronavirus y las medidas para contrarrestarla son parte del discurso y la oferta electoral de los distintos candidatos presidenciales desde el inicio de la campaña para las elecciones generales del 11 de abril. Sin embargo, en los últimos días, una nueva arista relacionada al mismo tema ha calentado más y polarizado la contienda política: la posibilidad de que el sector privado pueda importar vacunas contra el COVID-19 a fin de inmunizar a trabajadores de empresas.

Dicha alternativa ha generado desencuentros y señalamientos acusatorios entre los candidatos mejor posicionados en las encuestas. Fue a partir de un planteamiento expresado por Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, que el asunto empezó a arreciar generando que otros aspirantes expresen sus posturas.

Asimismo, en los últimos días, el presidente Francisco Sagasti ha ratificado su postura en contra de que los privados adquieran las vacunas. “Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no la tiene no se vacune, es lo que no queremos evitar en primer lugar”, dijo el jefe de Estado el último domingo en “Cuarto Poder”. La razón de esa actitud fue explicada también más temprano ese día por la primera ministra Violeta Bermúdez en RPP: “A nivel internacional, la gran parte de laboratorios, en este momento, solo negocian con los Estados […] Nos parece bien que, en determinado momento, cuando abunden las vacunas, estas puedan ser adquiridas por el particular”.

Dos días después, tras recibir la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm contra el COVID-19, Sagasti insistió en que las empresas podrán importar los inmunizantes cuando no haya la escasez mundial que se presenta en la actualidad. “Lo que puede aportar el sector privado mediante la compra de vacuna no ayudaría en gran medida, además de los problemas que tiene el proceso de compra de vacunas”, sostuvo.

En tanto, el último martes, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) indicó que, por el momento, el sector privado no traerá vacunas, debido a que el Gobierno ha anunciado la llegada de 48 millones de dosis a lo largo del año. “Esperamos que hacia el mes de julio o agosto, tercer trimestre del año, se pueda abrir ya esta posibilidad [de adquirir las vacunas contra el COVID-19], cuando se cierren estas negociaciones [del Gobierno] que están en la fase final”, dijo María Isabel León, titular de la organización en declaraciones a la prensa.

Es en ese escenario en el que las expresiones de distintos candidatos sobre el particular han sido dirigidas incluso al presidente Sagasti y al Gobierno.

En opinión del politólogo Omar Awapara, si bien se puede tratar de un debate estéril —debido a que más allá de lo que se proponga, no hay mayor disponibilidad de vacunas por ahora— a muchos candidatos les sirve asumir posturas para ganar réditos al confrontar al Gobierno y a otros contrincantes con similar opinión.

“Es como un atajo hacia otras batallas, confrontaciones ideológicas que tienen que ver el promercado y proEstado. De hecho, el propio presidente, sin querer de repente, lo puso en esos términos al defender el rol del Estado. Varios han aprovechado para convertir eso en una especie de batalla ideológica”, indica respecto a la polarización que ha generado el debate en torno a las vacunas.

Para el analista político Jeffrey Radzinsky, si bien el tema ayuda a que los candidatos capten la atención del electorado y, a su vez, coloquen otros mensajes o fortalezcan posturas. sus opiniones no necesariamente implican la ganancia de eventuales votos, pero sí rozan con la demagogia, puesto que “tampoco es tan simple que los privados compren rápidamente. Si fuera así, sería una práctica común en muchos otros países”.

“Los candidatos intentas fortalecer sus débiles mensajes de campaña a partir de la vacunación. Ya sea con críticas a proceso o con posturas más conceptuales o programáticas sobre el rol de los privados en la vacunación”, comenta. Respecto a la polarización que puede generar la discusión, considera que depende de cómo se coloquen los postulantes en el debate, pues “electoralmente, saben que deben sintonizar con los efectos de la pandemia y la vacunación es clave”.

Las posturas

Ya días atrás, durante su participación en la CADE Electoral, Fujimori Higuchi se había referido al tema. En dicho evento, la candidata prometió que de llegar al Gobierno terminará de vacunar a todos los peruanos este año “con ayuda de la empresa privada”, pues dijo no tener “ningún trauma ideológico” contra dicho sector, con el que afirmó que realizaría una alianza.

Mediante un video en Twitter publicado el 23 de febrero, la candidata de Fuerza Popular invocó “con todo respeto” al presidente Sagasti a reconsiderar su posición. Pero el 1 de marzo calificó de “perverso e inhumano” lo expresado un día antes por el mandatario, quien se ratificó en la decisión de su gobierno.

El Estado puede concentrarse en la primera línea y en la población vulnerable, mientras que la empresa privada atiende en paralelo a los demás […] Señor presidente: si los privados pueden vacunar gratis y más rápido a la gente, no los detenga. Salvar la vida de todos los peruanos está por encima de cualquier complejo o trauma ideológico”.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular. 23/2/21.





Keiko Fujimori sobre vacunas y privados.





La respuesta contra la propuesta que ratificó Fujimori el 23 de febrero mediante un video publicado en Twitter vino por la misma vía un día después de parte de Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, al que pertenece Sagasti.

El postulante se volvió a referir al tema mediante otro video, pero esta vez enfilando sus críticas hacia otros dos rivales electorales: Yonhy Lescano (Acción Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Calificó a ambos de “extremistas” y aseguró que “han querido sacar provecho de la adquisición de las vacunas”.

Me acabo de enterar de la propuesta de la señora Fujimori. Eso es una mentira y no se puede. Los privados no pueden comprar vacunas, la venta de vacunas solo se da entre los laboratorios que producen las vacunas y los Estados […] Lo primero que tenemos que hacer es vacunar a los más expuestos y más vulnerables. Todos quisiéramos que los privados pudieran intervenir, pero no en este momento”.

Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado. 24/2/21

Julio Guzmán sobre las vacunas y los privados.





Por esos días, también expresó su postura George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional. Él propuso que las empresas puedan adquirir las vacunas en la segunda fase del proceso de inmunización.

Cabe recordar que se trata de tres etapas, según lo dispuesto por el Gobierno. En la primera están el personal de salud y otros que forman parte de la primera línea de atención; en la segunda, los adultos mayores de 60 años, personas con comorbilidad, población de comunidades nativas o indígenas, personal del INPE y personas privadas de la libertad; y en la tercera, la población de 18 a 59 años.

El último domingo, en entrevista con este Diario, Forsyth abogó porque la empresa privada apoye con toda su logística, su infraestructura y su transporte para el proceso de vacunación. Y en declaraciones publicadas por Reuters este miércoles, sostuvo: “Si hoy el Estado no las puede comprar, los privados las pueden comprar. Si somos tan ineficientes, bueno, el privado lo puede hacer, pero siempre en cuando que las vacunas sean gratuitas”.

Ya en una segunda fase, luego que hayan pasado las primeras donde se haya vacunado al público más vulnerable, ahí [los privados] puedan comprar las vacunas para vacunar gratuitamente a sus trabajadores”.

George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional. 24/2/21

George Forsyth avala que el sector privado adquiera vacunas, pero que las distribuya gratuitamente. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)





El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, también se ha expresado a favor de que los privados importen vacunas contra el COVID-19. Durante una conferencia de prensa en la que presentó a su denominado ‘gabinete de oposición’, el 24 de febrero, cuestionó que “un grupo partidocrático dentro del Estado se ha reservado no solamente el monopolio de decidir qué se importa, cuándo se importa, y ha revelado que no sabe decidir, no sabe importar”.

Días después, durante una ceremonia en Miraflores en la que se conmemoró a las víctimas del atentado terrorista en la calle Tarata en 1992, insistió en su iniciativa, porque “se trata de escoger entre la vida y la muerte”.

Por qué no dejan a los peruanos encontrar su salida, bajo las normas del estado, para poder importar vacunas y oxígeno […] No se trata de favorecer a las empresas privadas. Tenemos una relación creciente de 32 sindicatos del Perú que dicen que están listos para importar las vacunas. Pero que, por favor, los dejen hacerlo [...] El presidente Sagasti todavía tiene tiempo de hacerlo y nosotros sabemos cómo lo puede hacer, y cómo puede movilizar a la fuerza peruana para que tengamos vacunas lo antes posible”.

Hernando de Soto, candidato presidencial de Avanza País. 24/2/21

Hernando de Soto cree que se debe autorizar a los privados la importación de vacunas contra el COVID-19, porque “se trata de escoger entre la vida y la muerte”. (Foto: Leandro Britto / El Comercio)





Por su parte, el postulante a la presidencia por Podemos Perú, Daniel Urresti, respalda que las empresas privadas adquieran vacunas a fin de que los trabajadores sean vacunados de manera masiva, rápida y gratuita. En diálogo con RPP el 27 de febrero, acotó que si actualmente hay normativa estatal que lo impide, esta debería ser cambiada.

Semanas atrás, en entrevista con el programa “Sin medias tintas”, consideró incluso que el Estado podría dotar de vacunas al sector privado para que este las administre aprovechando “toda la red de farmacias y boticas que existen en la actualidad”.

Las empresas grandes están dispuestas a vacunar gratuitamente, porque aquí la palabra clave es gratis, a sus empleados y a los familiares de sus empleados. Si me están ofreciendo eso […], por qué voy a ser tan terco en decir no, solamente vacuna el Gobierno”.

Daniel Urresti, candidato presidencial de Podemos Perú. 27/2/21

Daniel Urresti también respalda que el sector privado adquiera vacunas, pero que inmunice gratuitamente a los trabajadores de empresas. (Foto: Archivo de GEC)





Quien también respalda la postura a favor del sector privado y la vacunación es Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular. Es más, afirmó el último lunes en RPP que si estuviera actualmente en el Gobierno, autorizaría, a diferencia de Sagasti, que el sector privado importe vacunas contra el coronavirus, puesto implicaría salvar vidas.

Resaltó, sin embargo, que el Estado es el principal responsable de la vacunación. En cuanto al hecho de que los laboratorios no negocien aún con privados, sino con los gobiernos, refirió que no se trata de “una ley infranqueable”. “Y si no hay la cantidad suficiente de vacunas, no hay un lote para poder vacunar a aquellas personas que los privados van a hacer, esperar y vacunar a aquellos que tienen una necesidad preferencial”, añadió.

Si pueden colaborar en condiciones adecuadas, sin lucrar, sin hacer negocios con la vida de la gente, a Dios gracias. Los parámetros debe ponerlos el Estado y autorizar a los privados a traer las vacunas […] Ahora mismo les digo: ¿quieren vacunar a sus trabajadores? Los autorizo, traigan las vacunas y comiencen a trabajar”.

Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular. 1/3/21

Yonhy Lescano resalta que el Estado es el principal responsable de la vacunación, pero se expresa a favor de que, de ser posible, el sector privado cumpla también dicho rol. (Foto: César Campos / GEC)





Desde Juntos por el Perú (JP), la candidata presidencial Verónika Mendoza ha abogado por una “vacunación pública, gratuita y universal”. Ya días atrás, en diálogo con “Panorama”, refirió que actualmente hay escasez de vacunas a nivel global, pero consideró que cuando ya no haya tal situación, “que se comercialice la vacuna, no hay ningún problema. Pero hoy no, porque la prioridad es salvar vidas”.

“Hoy, pretender hacer negocio de la vacuna y que el que tiene dinero la pueda comprar significa quitarle esa vacuna a un médico, enfermero, abuelo, abuela que la va a necesitar y que si no se la damos va a tener más riesgo de morir”, insistió. El último martes, ratificó tal postura en RPP, expresándose en contra de que el sector privado adquiera las dosis y, además, lanzando dardos contra sus rivales electorales que discrepan de su posición.

Están quienes quieren hacer de la vacuna un negocio como Lescano, Keiko Fujimori, el señor (Rafael) López Aliaga, alineados a la Confiep que no quieren comprender, no sé con qué afán, que la vacuna es un bien escaso”.

Verónika Mendoza, candidata presidencial de Juntos por el Perú. 2/3/21

Al igual que Julio Guzmán, Verónika Mendoza se opone a que, en la actualidad, el sector privado adquiera vacunas contra el COVID-19. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)





Desde la tienda de Renovación Popular, el candidato presidencial Rafael López Aliaga publicó el último martes un video en el que instó al presidente Sagasti a permitir que el sector privado importe vacunas dejando de lado el “tema ideológico”, pues está en juego la vida de la población. El domingo pasado, en diálogo con Canal N, ya se había pronunciado sobre el tema: “Este Gobierno de Sagasti tiene, de una buena vez, que permitir que los privados tipo AFP y compañías de seguro compren las vacunas para sus afiliados y traigan un lote de vacunas solidarias. [No permitir esa importación] se llama genocidio”.

Cabe apuntar que, desde el sector privado, la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus ha impulsado en los últimos días la llegada de la vacuna Sputnik-V, del laboratorio ruso Gamaleya. Uno de los promotores de la medida — quien ha mencionado a este Diario que se trata de 100.000 dosis— es el empresario Luis Ciccia, presidente del directorio de la empresa CIVA y hermano de Miguel Ángel Ciccia, candidato de Renovación Popular al Congreso por Piura. Este último fue electo diputado por el Fredemo en 1990, ha sido regidor por Surquillo y en el 2020 tentó sin éxito una curul con la citada agrupación antes llamada Solidaridad Nacional, en donde milita desde el 2004.

El presidente Sagasti, empero, ha advertido a la prensa que Gamaleya aún no ha solicitado al Perú el otorgamiento del registro sanitario para el uso del producto.

El sector privado sí lo puede hacer y rápidamente. Pero usted ve esto como un tema ideológico. Aquí se está jugando la vida de todos los peruanos, señor Sagasti […] Deje que el sector privado intervenga y traiga solidariamente vacunas para todos los peruanos. Los privados peruanos sí podemos hacerlo sin usted, podemos hacerlo solos y bien, ordenadamente, con competencia y precios adecuados”.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular. 2/3/21

Rafael López Aliaga sobre las vacunas y el sector privado





Finalmente, el candidato presidencial de APP, César Acuña, emitió un comunicado el último martes cuestionando que “el gobierno morado insiste en rechazar la ayuda de los privados para vacunar a la población, cayendo en el error de monopolizar la compra de vacunas, a pesar de las experiencias de corrupción, indolencia e inmoralidad que han salido a la luz”. Ese mismo día, compartió un tuit dirigiéndose al presidente Francisco Sagasti.

Además, Acuña respaldó un proyecto de ley presentado recientemente por la bancada de su partido, que plantea el mecanismo de “vacunas por impuestos” a fin de que las empresas contribuyentes del impuesto a la renta puedan importar dosis y distribuirlas en el territorio nacional.

Permitir que los privados adquieran vacunas nos permite asegurar la inmunización de más peruanos. También permitirá evitar una tercera ola y una nueva cuarentena, y con ello vendrá la verdadera reactivación económica. Firmeza y decisión, señor Sagasti”.

César Acuña, candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP).

César Acuña afirma que "el gobierno morado insiste en rechazar la ayuda de los privados para vacunar a la población". (Foto: César Campos / GEC)





