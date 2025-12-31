El último martes 30 la secretaría general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) remitió al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Oeste 3 una carta notarial suscrita por el presidente de la Comisión Política del Apra, Mauricio Mulder; la secretaria general institucional, Belén García; y el secretario general político, Benigno Chirinos. En el documento, los firmantes solicitan que se respete de manera estricta el resultado de las elecciones primarias.

En el documento, recibido por el JNE el pasado 23 de diciembre, Mulder, García y Chirinos cuestionan el acuerdo adoptado por una facción de la Comisión Política del Apra que decidió designar candidatos, dejando fuera de competencia a postulantes que fueron elegidos en las primarias.

Los dirigentes aseguran que cualquier intento de designar candidatos o de alterar los resultados vulnerando la democracia interna entraría en conflicto con el reglamento del JNE y con la Resolución N.° 0793-2025-JNE, que ya proclamó oficialmente los resultados de las primarias del Apra.

Mauricio Mulder preside la Comisión Política del Apra, pero no participó en la reunión en la que se aprobó la designación de candidatos. (Foto: Andina)

Posibles escenarios

El JEE Lima Oeste 3 deberá pronunciarse únicamente sobre la lista de candidatos del Partido Aprista Peruano a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana.

Al analizar las alternativas que tiene ese órgano, la especialista en derecho electoral Silvia Guevara señaló que existen tres posibilidades. La primera es que se declare la improcedencia por afectación a la participación en las elecciones primarias.

La segunda es que “el JEE opte por una posición más conservadora y considere únicamente las listas sin los designados”, conforme fue el resultado de las elecciones primarias

La tercera es que el jurado reordene las listas y coloque a los invitados al final.

Guevara añadió que “en cualquier situación, pueden derivar al Ministerio Público por haber alterado un cuerpo electoral”.

En tanto, el especialista en derecho electoral Alejandro Rospigliosi destacó que cualquier decisión debe priorizar la protección de los derechos políticos fundamentales, evitando sanciones colectivas que excluyan a toda la organización del proceso electoral.

“El derecho a elegir o ser elegido autoridad por voto popular es un derecho humano. Este derecho tiene interpretación pro homine [pro persona]. Debe buscarse salvar ese derecho, no restringirlo, no limitarlo”, explicó.

Desde esa perspectiva, Rospigliosi consideró que el respeto al orden surgido de las primarias se convierte en el criterio central para una salida legal. “Si se busca salvar el derecho humano de elegir y ser elegido autoridad por voto popular, lo que debe hacer el jurado especial es respetar el resultado de la elección primaria y el orden de ese proceso, no el que ha dado el personero legal aprista”, dijo.

También advirtió sobre el impacto negativo que tendría una decisión extrema que excluya a todo el partido de la contienda. “Lo que no debería decir el JEE es: ‘Como hubo un error, castigo a todos y no postula nadie’. Eso sería lo peor, porque es una interpretación contra un derecho humano”, aseveró.

El también especialista en derecho electoral José Naupari coincidió en que el problema no debería derivar en una exclusión general, sino en medidas específicas sobre los candidatos cuya inclusión contravenga los resultados de las primarias.

“Desde mi modesto punto de vista es un tema que ni siquiera debiera ameritar una inadmisibilidad, sino la improcedencia de los candidatos que reemplazaron a los elegidos en las elecciones primarias o una reordenación de oficio de la ubicación de los candidatos que sí fueron elegidos en las primarias”, afirmó.

En cualquiera de los escenarios, Naupari recordó que el sistema prevé instancias de revisión que permitirán fijar un criterio definitivo sobre el alcance de la democracia interna partidaria.

“En ambos casos, el personero legal puede apelar la decisión. La apelación se interpone ante el propio jurado electoral especial. Es este el que eleva el expediente ante el pleno del JNE”, explicó.

Reacción

Por otro lado, luego de que El Comercio revelara que, a menos de cuatro meses para las elecciones generales, la sede central del Partido Aprista Peruano —la Casa del Pueblo, en Breña— no exhibe en su fachada propaganda del candidato presidencial Enrique Valderrama, el postulante reaccionó públicamente mediante sus redes sociales.

Valderrama publicó una fotografía tomada en las instalaciones de la Casa del Pueblo, en la que aparece junto a la secretaria general institucional del Apra, Belén García. En el mensaje que acompaña la imagen, señaló: “Hoy desde la Casa del Pueblo en Alfonso Ugarte, en toma con la compañera Belén García Mendoza, secretaria general institucional del PAP. Bajo la figura de Haya de la Torre coordinando la próxima presentación nacional en sus instalaciones y obviamente el gran mitin de la fraternidad”.

En diálogo con El Comercio, Valderrama aseguró que la colocación de su propaganda política en la fachada del local se concretará en las próximas semanas. “Nunca estuvo en duda eso. Se tienen que pedir unos permisos municipales”, argumentó.

Valderrama sostuvo además que “el partido respaldará lealmente a su candidato presidencial”. Sin embargo, diversas fuentes consultadas por este Diario coinciden en que postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados tienen previsto desarrollar sus campañas sin coordinación con él, en medio de las disputas públicas que este mantiene con Javier Velásquez Quesquén, Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, entre otros.