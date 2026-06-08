La segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 2026, entre los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), se realizó el domingo 7 de junio a nivel nacional y en algunos países de diferentes continentes. Las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informaron en la fecha que el proceso se realizó con normalidad, y que las incidencias que se registraron durante la jornada fueron subsanadas y ya son investigadas por las autoridades del Ministerio Público.

Tras el cierre de las mesas de sufragio a las 5 p.m. del domingo 7, y luego de conocerse los primeros resultados no oficiales a boca de urna, los peruanos centraron sus expectativas en conocer los resultados oficiales de la ONPE. Para ello, el ente electoral habilitó una página oficial para que la ciudadanía consulte en tiempo real los resultados del balotaje.

Este 08/06/2026, en la actualización de las 14:12 al 94.27% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori por 14,803 votos. Juntos por el Perú registra 8,818,182 votos válidos, mientras que Fuerza Popular alcanza 8,803,379 votos válidos. Del total de actas, el 94.27% ha sido contabilizado y el 95.9% procesado por la ONPE, mientras que el 4.1% restante se encuentra pendiente.

La diferencia entre los votos obtenidos por ambos aspirantes es corta y se espera que la ONPE dé a conocer los resultados finales al 100% cuando la totalidad de actas haya sido validada por las autoridades electorales.

Pasadas las 11 a.m. del lunes 8 de junio se dieron a conocer los primeros resultados del extranjero, por lo que las cifras oficiales podrían variar en las próximas horas. De acuerdo con la normativa electoral vigente, el ganador de la segunda vuelta (es decir, quien resulte presidente electo) será el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos válidos, sin importar el número de votos de diferencia.

Grecia Rentería, vocera del JNE, indicó en conferencia de prensa que la proclamación de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará a mediados de julio, una vez que concluyan los procesos de resolución de actas observadas y las eventuales audiencias de recuento de votos.

La funcionaria explicó que las actas observadas serán trasladadas inicialmente desde las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) hacia los jurados electorales especiales (JEE) de cada jurisdicción, donde se realizará el cotejo correspondiente.

Si las observaciones no pueden ser resueltas en esta etapa, se dispondrá el recuento de votos mediante audiencias públicas. "A mediados de julio es la proclamación de la segunda vuelta", expresó.