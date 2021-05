El excandidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, aseguró que a título personal respalda la propuesta del postulante de Perú Libre, Pedro Castillo, para sus primeros 100 días de gobierno en caso de ganar la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

En diálogo con los periodistas tras sostener una reunión con Castillo Terrores, Salaverry afirmó que ha encontrado una serie de coincidencias en “temas fundamentales”, como el respeto a la libertad de expresión y de prensa, recuperar los recursos naturales del país y cómo enfrentar la pandemia del COVID-19.

“A título personal me voy satisfecho y sí, es un respaldo a la propuesta de Castillo y a los compromisos que ha asumido el día de hoy, sobre todo de mantener el equilibrio fiscal, recuperar y reactivar nuestra economía”, expresó.

“Estoy seguro que en los próximos días Pedro Castillo irá presentando al país a su equipo técnico –me ha mencionado algunos nombres pero no me corresponde anunciarlos- y son gente de primer nivel que estoy seguro le dará tranquilidad, seguridad y certeza a los peruanos de que la economía va a estar en buenas manos”, añadió.

Salaverry indicó que conversó cerca de una hora con el candidato de Perú Libre, quien le mostró con documentos los planes de acción para sus primeros 100 días de un eventual gobierno suyo.

“He venido a título personal y no a nombre de Somos Perú. Me voy satisfecho porque hemos encontrado una serie de coincidencias en temas que son fundamentales para el país como garantizar el respeto irrestricto a la propiedad privada, a la libertad de expresión y de prensa, no solamente defender sino recuperar nuestros recursos naturales que están siendo sacados del país, como el gas de Camisea, donde estamos todos de acuerdo en que tiene que ser aprovechado por los peruanos, en cómo se va a enfrentar el tema de la pandemia en el país”, manifestó.

“Me voy satisfecho de esta conversación y estoy seguro que a partir del 28 de julio el Perú va a estar en buenos manos”, agregó.

Cabe indicar que en un video publicado en Facebook, Pedro Castillo anunció que este sábado 15 de mayo presentará su plan de gobierno para los primeros 100 días de un eventual gobierno suyo en el distrito de La Victoria.

“Nos ratificamos en que somos respetuosos de las autoridades electorales y asistiremos a los debates oficiales yo y mi equipo que pronto lo van a conocer”, expresó en el clip.

“De igual manera, agradecer al distrito de La Victoria que el día de mañana a las 2 de la tarde estaremos presentes para dar a conocer nuestro plan de gobierno en el marco de los primeros 100 días”, añadió.

