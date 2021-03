El candidato a la presidencia de la República por Somos Perú, Daniel Salaverry, reveló que el candidato de Acción Popular, Yohny Lescano , le pidió que no brinde apoyo legal a la periodista que lo denunció por acoso.

“Él fue a buscarme para meterme el cuentazo de que se trataba de otra persona, que un congresista amigo de él lo había llamado a pedirle que hable conmigo para que yo no reciba a la señorita y que no le brinde el apoyo legal que estaba pidiendo la víctima. [Lescano] me pidió que no lo haga y le dije que de ninguna manera”, indicó Salaverry en diálogo con ‘Cuarto Poder’.

“Grande fue nuestra sorpresa cuando luego nos enteramos que el congresista en mención era el propio Yhony Lescano. Con esa experiencia, cómo le voy a creer su discurso de lucha contra la corrupción, su lucha contra los mentirosos y los inmorales”, añadió.

En marzo de 2019, una periodista denunció al entonces parlamentario accionpopulista por el presunto delito de acoso sexual. A raíz de este hecho, el Congreso decidió suspender a Lescano por 120 días.

La denuncia por presunto acoso sexual y agresiones psicológicas fue archivada por el Ministerio Público en marzo del año pasado.

Al respecto, Lescano consideró que Salaverry está haciéndole “guerra sucia” y reiteró que fue “emboscado por el fujiaprismo” con conversaciones de chat “falsas”.

“Es pura guerra sucia, este señor [Salaverry] debería ser más hidalgo y honesto. Sabiendo este señor que se han llevado las investigaciones del caso, que es una venganza del fujiaprismo, sale a hacer estas declaraciones. Me han violado 20 derechos con estas investigaciones, fue una emboscada. La señora me difamó, me fabricaron whatssapps, ha sido una difamación grosera”, manifestó.

Sobre Keiko Fujimori

Salaverry consideró que el pedido de la Fiscalía de 30 años de prisión para la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, “le ha caído del cielo”.

“No quiero que Keiko Fujimori se victimice con esto [el pedido de la Fiscalía] porque parece que le ha caído del cielo, es lo que necesitaba para hacerse la víctima, decir que hay persecución política y ver si recupera los votos que le ha robado López Aliaga”, apuntó.

El ex titular del Congreso afirmó que le “tiene sin cuidado” que algunos fujimoristas lo tilden de “traidor” por su renuncia a la bancada de Fuerza Popular en enero de 2019 y los altercados que tuvo con miembros del grupo político.

C04-salaverry

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Salaverry discute con ciudadano extranjero

TE PUEDE INTERESAR