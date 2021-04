Daniel Salaverry, candidato presidencial por Somos Perú, consideró que el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda la inhabilitación por diez años contra Martín Vizcarra, “está lleno de vicios” y no se ha cumplido con el debido proceso.

“Me queda claro que a los congresistas no les interesa el debido proceso. Ellos ya tienen una decisión política tomada. Ese informe está lleno de vicios, ese proceso está viciado”, señaló en diálogo con RPP Noticias.

El último miércoles, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría -15 votos a favor- el informe final de las denuncias por antejuicio político contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores) por su vacunación irregular contra el COVID-19 con dosis del laboratorio chino Sinopharm.

Al respecto, Salaverry precisó que, según el artículo 89 del reglamento del Congreso, las sanciones que se imponen deben ser producto del debate de los integrantes del grupo de trabajo; sin embargo -destacó- esto no se ha cumplido.

“El artículo 89 del reglamento del Congreso prohíbe que el informe que hace que en este caso el congresista Mamani ya plantee sanciones del propio reglamento, dice que las sanciones saldrán producto del debate de la Subcomisión, que cuando hay varios acusados la votación tiene que ser individual por cada uno. Acá se ha hecho una sola votación para los tres, para el presidente y las exministras”, explicó.

Además, consideró que con una acción de amparo en el Poder Judicial, el proceso “se cae” y que el objetivo político es “sacar de carrera como sea” al exmandatario que postula al Congreso con Somos Perú.

“En un amparo en el Poder Judicial se cae automáticamente, ese proceso es viciado. Entiendo el mensaje, el objetivo político de los congresistas de sacar de carrera como sea a Martín Vizcarra, pero cuando se lleve un debido proceso, obviamente saldrá a la luz todos esos vicios que estoy mencionando”, dijo.

“Sabemos que esto, una vez que llegue al Poder Judicial o a la Corte Interamericana o al Tribunal Constitucional, cualquiera sea los caminos que escoja el presidente o los exministros, van a declararlo nulo porque está lleno de vicios procesales”, añadió.

Finalmente, consideró que con una medida cautelar o de amparo, “Martín Vizcarra podrá juramentar perfectamente antes del 28 de julio”.

Campaña electoral

En otro momento, Daniel Salaverry defendió su campaña conjunta con Martín Vizcarra, pese a que -indicó- en las últimas semanas esto ha cambiado debido a restricciones que enfrenta el exmandatario.

“Trabajamos en equipo, por lo menos eso intentamos. Cuando hemos viajado juntos es para fortalecer justamente la presencia del partido, de nuestros candidatos regionales. Las últimas semanas ya no hemos podido hacerlo porque Martín Vizcarra tiene restricciones, no puede salir de Lima y, además, está enfocado también, con todo derecho, a su propia candidatura en Lima. Yo he seguido recorriendo en país, sobre todo, el norte del país en donde tenemos un gran respaldo por parte de la población”, dijo.

