El candidato a la Alcaldía de Lima de Podemos Perú, Daniel Urresti, aseveró hoy que José Luna Gálvez, fundador del partido al que representa, no tiene autoridad sobre él, pues él es un invitado, no un militante.

"No voy a aceptar imposiciones de Pepe Luna. Él no tiene autoridad sobre mí. Yo soy un invitado de su partido, no militante", expresó el ex ministro del Interior.

En el programa “Beto a Saber”, Daniel Urresti aseguró que si gana las elecciones del domingo, su gestión será transparente. "Yo no voy a robar. [...] He crecido en una invasión. Quiero trabajar por la gente que vive en las laderas", refirió.

Sobre Susana Villarán, quien fue parte de su plancha en las últimos comicios presidenciales, expresó: "Si se demuestra que cometió un delito, debe ir a la cárcel", remarcó.

Finalmente, Urresti habló acerca de su absolución en el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos. “Hay una familia que sigue sufriendo. Lo que es peor, conforme pasen los días, ellos van a darse cuenta de que después de todos estos años no se sabe quién lo asesinó”, acotó.