El candidato a la Municipalidad de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, cuestionó a Rafael López Aliaga de Renovación Popular y la legalidad de la postulación como teniente alcalde, además de explicar los motivos de su ausencia en la firma del acuerdo ético de la campaña.

“López Aliaga es ríos de amor pero más que ríos de amor es ríos de viveza (...) Está sacando la vuelta a la ley, es legal pero es totalmente inmoral, es totalmente deshonesto lo que hizo”, dijo sobre su postulación como teniente alcalde que sigue en carrera tras la renuncia de Luis Rubio a la alcaldía de Lima.

El fallo del Jurado Electoral Especial habilitó la postulación del líder de Renovación Popular como primer regidor, lo que lo llevaría de regreso a la alcaldía de Lima si la lista de su partido logra ganar los comicios de octubre.

Al defender su decisión de no firmar el Pacto Ético Electoral, el candidato de Podemos Perú minimizó el valor de este documento impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones. “No consideré que era necesario porque más que la firma de un pacto lo que interesa son los actos que uno realiza”.

“El pacto ético simplemente es un papel que se firma pero lo que realmente lleva la ética, las buenas costumbres es el comportamiento de cada uno”, indicó Urresti.

No firmaron Pacto Ético Electoral

El JNE convocó a los partidos para firmar el compromiso en San Borja. De las veintiséis listas convocadas para la alcaldía, cinco decidieron no asistir a la ceremonia de suscripción de la cartilla ética.

Junto con Podemos Perú de Daniel Urresti, los partidos Renovación Popular, Partido Demócrata Verde, Frente de la Esperanza 2021 y Fuerza Ciudadana rechazaron estampar sus firmas en el documento. Este grupo optó por ignorar la exhortación del JNE de cara a los comicios de octubre.