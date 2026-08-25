Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima de Podemos Perú. (Foto: Andina)
Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima de Podemos Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El candidato a la Municipalidad de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, cuestionó a Rafael López Aliaga de Renovación Popular y la legalidad de la postulación como teniente alcalde, además de explicar los motivos de su ausencia en la firma del acuerdo ético de la campaña.

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