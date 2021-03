Conforme a los criterios de Saber más

#FakeNews. No es real y no te dejes sorprender. En estos días de recta final hacia los comicios generales del 11 de abril, autores no identificados circulan noticias e imágenes falsas por redes sociales y aplicaciones de mensajería con el objetivo de confundir a la opinión pública. En la mayoría de casos, la información maliciosa pretende disfrazarse y pasar como verdadera con el supuesto respaldo de fuentes reconocidas.

Es así que, en las últimas horas, viene compartiéndose por WhatsApp una gráfica falsa del simulacro nacional de voto de El Comercio-Ipsos, que este Diario había publicado el 14 de marzo. La tabla atribuye una ficticia ventaja a los candidatos presidenciales Daniel Urresti, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, tan solo moviendo sus rostros, logos y nombres de partidos e intercambiándolos por los de otros postulantes.

Cabe mencionar como detalle que, en una parte del cuadro manipulado y de baja resolución, una línea blanca y vertical al lado de Guzmán hace notorio el engaño.

El o la fabricante de la imagen falsa realizó tres modificaciones a la tabla de resultados: intercambió las posiciones de George Forsyth (Victoria Nacional) por la de Daniel Urresti (Podemos Perú), la de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) por la de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y la de Julio Guzmán (Partido Morado) por la de Pedro Castillo (Perú Libre).

La gráfica original de El Comercio-Ipsos se basó en votos emitidos y votos válidos con un tamaño de muestra de 1,206 cédulas. Allí, los ciudadanos participantes del estudio eligieron a sus candidatos por medio de cédula y ánfora secreta. En este ensayo, se obtuvo una idea cercana de quiénes ocupaban las preferencias electorales en ese momento.

En minucioso orden, los candidatos habían alcanzado en votos válidos estas posiciones: Yonhy Lescano (21,0%); George Forsyth (13,9%); Rafael López Aliaga (11,6%); Keiko Fujimori (10,6%); Verónika Mendoza (10,4%), Daniel Urresti (6,4%); Hernando de Soto (5,9%); Julio Guzmán (3,8%); Pedro Castillo (3,7%).

Para conocer el detalle de los verdaderos resultados del simulacro del 14 de marzo, puedes clicar aquí. Además, este Diario ha agrupado todas las encuestas nacionales El Comercio-Ipsos en este especial.

Simulacro de votación, marzo 2021. (El Comercio-Ipsos Perú)

