Resumen

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Resultados del conteo rápido de Datum al 100% (América Tv)
Resultados del conteo rápido de Datum al 100% (América Tv)
Por Redacción EC

La encuestadora Datum explicó que las diferencias entre su conteo rápido de la primera vuelta electoral y los resultados finales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se debieron a problemas en el recojo de datos por incidencias en locales de votación.

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