La encuestadora Datum explicó que las diferencias entre su conteo rápido de la primera vuelta electoral y los resultados finales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se debieron a problemas en el recojo de datos por incidencias en locales de votación.

Según el comunicado que emitieron este 21 de mayo, la auditoría que encargaron a la firma AENOR confirmó que el diseño muestral aplicado resultó “técnicamente correcto”.

Sin embargo, la encuestadora precisó que surgieron dificultades en el trabajo de campo que alteraron la representatividad de los datos iniciales.

“Las limitaciones registradas para el trabajo de nuestros encuestadores en algunos locales de votación de Lima y regiones obligaron a reemplazar el 15% de la muestra originalmente seleccionada, generando una distorsión frente a los resultados finales”, señaló Datum.

La empresa indicó que, al procesar la muestra original con los datos oficiales de la ONPE, las diferencias se encontraban dentro del margen de error. Por ello, Datum sostuvo que la desviación observada provino de los reemplazos realizados durante la recolección de información el día de las elecciones y no del diseño técnico de la muestra.

Para la segunda vuelta electoral, Datum anunció la creación de un comité técnico independiente para revisar su labor.

También informó la implementación de un sistema de muestreo que fortalezca los protocolos de reemplazo y una política de información permanente al público sobre el avance del procesamiento de sus cifras.