Aunque hoy abraza la bandera del indulto para el vacado ex presidente Pedro Castillo —con el partido Juntos por el Perú— el cabecilla etnocacerista Antauro Humala se refirió entre el 2022 y 2023 de manera peyorativa al ex mandatario, tanto en eventos públicos como en conferencias y entrevistas. Sus calificativos fueron desde “ladronzuelo” y “presidente Paco Yunque” hasta “imbécil”, en alusión a la forma en que condujo su gestión en Palacio de Gobierno.

Una revisión de sus declaraciones en distintos espacios —por este Diario— permitió identificar que fueron al menos seis las veces en que Humala dejó clara su postura sobre el vacado ex jefe de Estado, ya sea por no haberlo indultado cuando lo prometió, por el círculo castillista o debido a las investigaciones fiscales que afrontó desde su llegada a Palacio.

No obstante, ese tono confrontacional se moderó conforme pasó el tiempo tras haberse adherido a Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, tal como lo señaló Castillo Terrones en diciembre del 2025 .

“Hoy quiero saludar la adhesión política y programática del compatriota Antauro Igor Humala Tasso a la Alianza Política Juntos Con el Pueblo. Su participación en la lista parlamentaria nacional como senador, con el número 9, suma el profundo anhelo patriótico y democrático de millones de hombres y mujeres”, escribió en X (antes Twitter).

El sentenciado a 19 años de prisión por la asonada del ‘andahuaylazo’ —en la que asesinaron a cuatro policías— ha dejado ahora los insultos de lado, y se ha alineado con el pedido de indultar a Castillo, que es una de las principales consignas del partido de Sánchez.

—Sin el sombrero castillista—

En octubre del 2022, durante una conferencia de prensa en Arequipa, cuando se aprestaba a iniciar su campaña con su partido A.N.T.A.U.R.O., Humala cuestionó que el entonces mandatario no cumpliera con indultarlo, tal como —según dijo— había prometido. En ese contexto, volvió a recurrir a calificativos despectivos y lo comparó con otros expresidentes.

“Castillo incumple sus promesas empezando por su palabra de maestro cuando prometió el indulto. Este señor no me indultó. Entonces no hay ningún compromiso. […] Ya sabemos que a comparación de los cachalotes corruptocráticos como son Kuczynski, Fujimori, Ollanta, bueno pues Castillo es un ladronzuelo de gallinas, un ladrón de celulares. Es un presidente Paco Yunque, que no tiene carácter”, remarcó.

En la misma línea, añadió: “Castillo es inútil, inoperante, tanto como los otros presidelincuentes”.

Ese no fue un pronunciamiento aislado. En enero de 2023, en una entrevista con el programa La Encerrona, insistió en que Castillo Terrones era inepto y sostuvo que el país no debía cargar con liderazgos de ese tipo.

“Para mí, es complicado defenderlo moralmente a Pedro Castillo. Que sea inepto es un problema para el movimiento social en el Perú. El movimiento no debe cargar con la ineptitud de un individuo. Debe seguir adelante”, remarcó.

Meses después, el 9 de marzo del 2023, en una entrevista con La República, volvió a cuestionarlo con dureza. Al ser consultado sobre el intento de quiebre constitucional del 7 de diciembre, respondió: Ah, es que Castillo era un imbécil. Aparte de imbécil, era inepto y corrupto. Mira nomás su entorno. […] Yo nunca tuve contacto con Pedro Castillo, porque sabía que era un inepto, yo sabía cómo me había tenido en la prisión, sabía que nadie le hacía caso y que estaba en un cogollo muy cerrado y corrupto".

—Radicalismo etnocacerista—

Las críticas también se repitieron en otros espacios. El 3 de octubre del 2022, en una entrevista con Radio Uno, Humala no solo calificó a Castillo como un delincuente, sino que expresó su deseo de verlo en prisión, aunque priorizó a otros exmandatarios.

“Pedro Castillo es un ladrón de gallinas, es un Paco Yunque. Y yo estoy esperando que lo metan preso, pero antes quiero verlo preso a Cosito, a Kuczynski, a Toledo, porque son cachalotes”, criticó.

Semanas antes, el 7 de setiembre de 2022, durante una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), había marcado distancia entre Castillo y sus antecesores, insistiendo en que no eran comparables.

“No lo podemos comparar con Kuczynski, con Ollanta, Fujimori o con García, esos eran hombres de alto vuelo; a su lado, este señor es un ladrón de gallinas”.

En una entrevista con el periodista Fernando Del Rincón, de CNN, el cabecilla etnocacerista aseguró que de todos los presidentes que tuvo el país, solo Alejandro Toledo y Pedro Castillo fueron “cobrizos”, aunque al igual que otros jefes de Estado fueron “corruptos”.

“Entre 90 gobernantes [que tuvo el país] solamente hubo dos cobrizos: Toledo y ahora Pedro Castillo. Uno neoliberal y otro de supuesta izquierda. Y los dos corruptos: Uno millonariamente corrupto y otro escasamente corrupto. Pero igual, presidentes corruptos”, refirió.

—Conferencia sin Roberto Sánchez—

En paralelo, este martes, Juntos por el Perú realizó una conferencia de prensa en su local partidario sin la presencia de su candidato presidencial, Roberto Sánchez, pese a que su asistencia había sido anunciada previamente.

En su lugar acudió el vocero legal del partido, Roy Mendoza, quien fue consultado por las declaraciones de Sánchez en un evento de 2025 que compartió con Humala, en el que calificó como un “desquite político” la condena impuesta por la justicia en el caso del ‘andahuaylazo’, donde murieron cuatro policías.

Mendoza evitó pronunciarse sobre si compartía esa postura.

“Esa es una posición de Roberto. Él seguro estará llegando y dará más detalles sobre eso”, refirió. Sin embargo, el candidato no llegó.

En los exteriores del local partidario sí se observó a simpatizantes vinculados al etnocacerismo, entre ellos un hombre con la habitual camiseta de ese movimiento, acompañado por otras personas.

—Antauro Humala cambió de discurso por interés—

Para el analista político Enrique Castillo, el planteamiento que ahora abraza Antauro Humala —el indulto a Pedro Castillo— responde a un interés político y se ajusta a la postura de Juntos por el Perú, del que es aliado. Por otro lado, dijo que la agrupación busca ser ambigua para no marcar distancia definitiva de Antauro y preservar los votos del etnocacerismo o simpatizantes de Humala Tasso.

“Es un planteamiento por puro interés. La vigencia política de Antauro Humala depende del triunfo de Roberto Sánchez. Y el triunfo de Roberto Sánchez se sustenta sobre la base de la omnipresencia de Pedro Castillo. No está cambiando de opinión. Lo que está haciendo simplemente es acomodando una versión con el fin de lograr el objetivo que quieren Antauro y JP, que es aglutinar al electorado de Pedro Castillo alrededor de ellos y utilizarlos como catapulta para ganar la segunda vuelta”, refirió.

Agregó que “Juntos por el Perú en ningún momento ha dicho que Antauro no es parte de su campaña, que no está totalmente desautorizado y que no tiene ningún tipo de representación y que lo desconocen”.