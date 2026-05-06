Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aunque hoy abraza la bandera del indulto para el vacado ex presidente Pedro Castillo —con el partido Juntos por el Perú— el cabecilla etnocacerista Antauro Humala se refirió entre el 2022 y 2023 de manera peyorativa al ex mandatario, tanto en eventos públicos como en conferencias y entrevistas. Sus calificativos fueron desde “ladronzuelo” y “presidente Paco Yunque” hasta “imbécil”, en alusión a la forma en que condujo su gestión en Palacio de Gobierno.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.