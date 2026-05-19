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Resumen

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El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) incorporó a su equipo técnico al economista Pedro Francke y al diplomático en retiro Manuel Rodríguez Cuadros. Ambos tomaron distancia del gobierno de Pedro Castillo en distintos momentos, pero ahora respaldan a su principal aliado.

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