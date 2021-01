Conforme a los criterios de Saber más

Antes opositor y crítico, ahora aliado. La primera vez que Daniel Salaverry y Martín Vizcarra coincidieron en un espacio político fue por las presidencias que asumieron, con una corta diferencia de meses, en el Legislativo y Ejecutivo entre los años 2018 y 2019. Pero sus distancias se ensancharon por sus miradas políticas en polos apuestos. En más de una oportunidad, Salaverry, antes vocero de Fuerza Popular y luego titular del Congreso, cuestionó a Vizcarra por su ánimo de “pechar” al Parlamento, incluso demandó su renuncia del ministerio de Transportes y a la vicepresidencia por el caso Chinchero.

Justamente, este miércoles, los ahora candidatos arribaron a la ciudad del Cusco para continuar con su campaña electoral y reunirse con los aspirantes al Congreso por esta región. Vizcarra -como cabeza de lista- es la figura preponderante de Somos Perú en esta carrera al Legislativo por el arrastre político que podría asegurarle al partido.

Martín Vizcarra y Daniel Salaverry llegan a Cusco





Ambos políticos se encuentran en la región que fue también el origen de uno de sus anteriores enfrentamientos: el caso Chinchero. Aquí repasamos las principales fricciones que tuvieron al dúo político como protagonista.





1. Chinchero, el caso que gestó la salida de Vizcarra del MTC

La polémica ya envolvía al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Martín Vizcarra cuando decidió dejar sin efecto el contrato y la adenda para la construcción del Aeropuerto de Chinchero, en la región Cusco, el 2017. Este punto final también lo fue para su gestión en el MTC, cuando desde el Congreso empezaban a circular versiones de una moción de censura contra el ministro Vizcarra, que ya había sido interpelado.

La carta de renuncia fue presentada al expresidente Pedro Pablo Kuczynski el 22 de mayo del 2017, un día después de que Vizcarra dijera en una entrevista con Cuarto Poder que el contrato para el aeropuerto no tenía suficiente respaldo para ser ejecutado.





En aquellas fechas, Fuerza Popular era la bancada mayoritaria del Congreso y Daniel Salaverry su vocero alterno. En ese contexto, pedía la renuncia de Vizcarra al MTC.

“Antes de que usted [Vizcarra] se someta a una censura, creo que lo mejor que podría hacer por el bien de usted y su familia es presentar su carta de renuncia”, exclamó el entonces congresista.

Luego, las cuerdas se tensaban en la Vicepresidencia de la República, que ejercía Vizcarra en mayo del 2017.

“Una persona que no puede manejar un ministerio (...) no puede estar a cargo de un país. Cuando el presidente de la República, el señor Kuczynski sale del país ¿a quién deja a cargo del despacho presidencial? Yo creo que no basta con la renuncia al Ministerio de Transportes, creo que debería exigirle su renuncia a la vicepresidencia”, dijo Salaverry a Canal N el mismo día que Vizcarra.





Daniel Salaverry asumió la Presidencia del Congreso en julio del 2018. Martín Vizcarra fue presidente de la República desde marzo del 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. (Foto: Congreso)





2. El “golpe bajo”

Un año después, con el escenario diferente y Vizcarra en la Presidencia de la República, desde el Ejecutivo se alistaron proyectos de ley para reformar la Constitución respecto a la no reelección de congresistas, la bicameralidad, y el financiamiento privado de partidos políticos y campañas electorales.

Sin embargo, la forma en que fueron presentadas estas iniciativas fue cuestionada por Salaverry, quien para entonces ya era titular del Congreso. El impasse ocurrió en agosto del 2018, cuando Salaverry y sus anteriores compañeros de bancada se encontraban en Cieneguilla en una reunión partidaria.

Ese mismo día, se había anunciado que el expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva y Martín Vizcarra iban a dirigirse a la sede del Legislativo para entregar estos proyectos de ley. La crítica del entonces presidente del Congreso devino porque arguyó que no hubo coordinación.

“Sabiendo que tanto el presidente del Congreso como los vicepresidentes están a dos horas fuera de Lima, escoger justo ese momento para visitar el Congreso creo que no es lo más elegante”, dijo Salaverry.

“Lo que debemos desterrar en la política es este tipo de golpes bajos, de ver en qué momento estás fuera para yo presentarme y dar la impresión de que el presidente del Congreso no quiso recibir al presidente Vizcarra o que no hay quien atienda las iniciativas legislativas. Eso me parece un golpe bajo que no debemos aceptar ni al presidente ni a ninguna otra autoridad en el Perú”, agregó Salaverry.

Salaverry, antes de ser presidente del Congreso, fue vocero alterno de Fuerza Popular. (Foto: GEC)





3. Viaje “frívolo”

En marzo del 2019, el cuestionamiento volvió a abrirse paso entre Vizcarra y Salaverry cuando el expresidente del Congreso cuestionó el viaje oficial que hizo el exmandatario a Europa en medio de emergencias en regiones del sur por el incremento de lluvias y desbordes.

“La población está sensible, primero porque ha visto que hubo un viaje presidencial con una comitiva importante a España […] Hay viajes que obviamente son frívolos en el momento que Perú necesita a su máxima autoridad esté aquí en país […] No debió viajar”, dijo Salaverry a RPP Noticias.





El expresidente Martín Vizcarra en su visita a la Asamblea Nacional de la República de Portugal, en marzo del 2019. (Foto: Difusión)





4. El conflicto de Las Bambas

Daniel Salaverry volvió a la palestra de cuestionamientos a fines de marzo del 2019 por el manejo del Ejecutivo al conflicto social que se había agravado en el fundo Yavi Yavi (Cusco) entre la comunidad de Fuerabamba (Apurímac) y la empresa minera Las Bambas.

Salaverry consideró que Vizcarra debía tener “mano firme” para resolver el conflicto social entre la minera y la comunidad y no debía solo utilizarla para “pechar al Congreso” y exigir la aprobación de normas, sino para resolver también este tipo de situaciones.

También deslizó la desatención por parte del Ejecutivo a este problema. “Es un conflicto tremendo el que estamos viendo en el sur del país, que se ha degenerado a esta situación extrema, radical, que ha llevado a los comuneros a tomar la vía porque no han sido atendidos a tiempo porque el gobierno no ha monitoreado ni le ha hecho seguimiento a esta problemática, independientemente de las justas demandas o no de los comuneros”, dijo Salaverry en marzo del 2019.

El 2016, como vicepresidente de la República, Vizcarra también acudió con los comuneros para solucionar el problema en Las Bambas. (Foto: USI)





5. El Congreso y su disolución

La disolución del Congreso se concretó el 31 de setiembre del 2019, pero cuatro meses antes el tema ya había sido puesto sobre la mesa y las voces desde el Parlamento se manifestaban en contra de una decisión de este tipo. Una de las discordantes fue la de Daniel Salaverry, su hoy compañero de campaña electoral.

En mayo del 2019, antes de dejar la Presidencia del Congreso, el exparlamentario criticó que Vizcarra acuda al Parlamento para poner en tela de juicio el trabajo de la Comisión de Constitución debido al archivamiento del proyecto de ley que proponía cambios a la inmunidad parlamentaria antes de escuchar la opinión de exministros del Gabinete.

“Es una decisión innecesaria del presidente [Vizcarra] el haber ido a confrontar una vez más al Congreso. Vuelvo a repetir, necesitamos un líder que convenza, que una, que motive a los peruanos a sacar adelante al país, a trabajar juntos. No que amenace, que vaya a pechar a una institución pública cuando las cosas no se dan”, dijo a Canal N.

A partir de ahí, deslizó que lo que esté preparando Vizcarra sea el “terreno” para el cierre del Congreso. “Que sea sincero y que lo diga. No tenemos miedo, no le tenemos miedo”, añadió Salaverry.

Pero el capítulo no se cerró ahí. Días después, Salaverry volvió a señalar que Vizcarra cometería “un grave error” si cierra el Congreso de no aprobarse la cuestión de confianza presentada que estaba programada a ser debatida en junio.

“Veo difícil la posibilidad de que nieguen la confianza y, por ende, que no se aprueben los proyectos de la reforma política. Además, sería un grave error del presidente, si es que se le negara la confianza, tomar la decisión de cerrar el Congreso, porque atrasaría la aprobación de estas reformas”, declaró Salaverry a Latina el 31 de mayo.





¿Qué dijo Salaverry sobre sus críticas?

El 29 de diciembre, la ahora dupla Salaverry-Vizcarra se encontraba en su periplo electoral en la región Cajamarca. Ahí, el exvocero de Fuerza Popular fue cuestionado por la prensa local por las declaraciones que tuvo hace poco más de un año contra el expresidente de la República.

“La función de un vocero es transmitir la posición de una bancada. Pero, cuando tuve la autonomía e independencia de tomar decisiones [...] una bancada en la que di pelea en la interna, muchísimas veces. Pero, lamentablemente no me escucharon. Cuando tuve la autonomía de tomar decisiones no sometido a una bancada, durante ese año he demostrado que he gobernado en el Congreso no solo de manera transparente, sino por lo mejor para el Perú”, dijo Salaverry hace ocho días.









